दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट लेते ही हवा की सेहत में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. हल्की बारिश और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों ने प्रदूषण के स्तर को नीचे खींच दिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. इसी के चलते प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को हटा दिया है, जो इस साल पहली बार हुआ है.

रविवार (15 मार्च) को हुई बारिश के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार देखा गया है. सोमवार (16 मार्च) को एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 दर्ज किया गया, जो ‘सामान्य’ श्रेणी में आता है, जबकि सुबह के समय यह 97 तक पहुंच गया था. पिछले एक सप्ताह से प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा था, जिससे हवा की स्थिति खराब से बेहतर श्रेणी की ओर बढ़ती नजर आई.

मौसम की मेहरबानी से साफ हुई हवा

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अनुसार 16 मार्च की शाम 4 बजे AQI 119 रिकॉर्ड किया गया. अधिकारियों का कहना है कि अनुकूल मौसम, जैसे हल्की बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. साथ ही IMD और IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा के बाद मौजूदा हालात को संतोषजनक माना गया.

हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP स्टेज-1 के तहत लगाई गई पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है, इसलिए राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदूषण दोबारा न बढ़े.

हल्की बारिश और हवा से मौसम हुआ सुहाना

राजधानी में एक दिन की हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मार्च के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.

दिन में हल्की गर्माहट का एहसास

सोमवार (16 मार्च) को सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को सुखद बनाए रखा, जबकि दिन में धूप थोड़ी तेज महसूस हुई. अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 17 मार्च को भी आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.