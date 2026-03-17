राजस्थान रॉयल्स को छोड़ संजू सैमसन ने क्यों थामा CSK का हाथ? IPL 2026 से पहले खुद बताया

संजू सैमसन (Sanju Samson) 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने. अब इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन IPL 2026 में संजू को लेकर चर्चा तेज हो गई. इस सीजन वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 11 सीजन खेलने वाले संजू ने बताया कि आखिरी उन्होंने फ्रेंचाइजी का साथ छोड़कर एमएस धोनी वाली सीएसके का हाथ क्यों थामा.

बता दें कि संजू ट्रेड के जरिए राजस्थान से चेन्नई सुपर किंग्स में आए. संजू का राजस्थान का साथ छोड़ना फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला था. लेकिन अब संजू ने खुद बताया कि उन्होंने क्यों राजस्थान का साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स का हाथ थामा.

क्या बोल संजू सैमसन?

संजू ने कहा कि उन्हें लगा कि राजस्थान रॉयल्स में उनका वक्त पूरा हो गया, जिसके चलते उन्होंने फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ दिया और नई शुरुआत करने का फैसला किया. बताते चलें कि संजू राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने और रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

राजस्थान के साथ की आईपीएल की शुरुआत

संजू ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ही 2013 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की. पहले संजू ने 2013 से 2015 तक चार सीजन राजस्थान के लिए खेला. इसके बाद 2016 और 2017 में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले. फिर 2018 से 2025 एक बार फिर संजू राजस्थान के लिए खेलते हुए नजर आए. अब यह पहला मौका होगा कि जब संजू चेन्नई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. देखना दिलचस्प होगा कि वह फ्रेंचाइजी के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं.

संजू सैमसन का आईपीएल करियर

गौरतलब है कि संजू सैमसन ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 172 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 172 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 30.94 की औसत और 139.04 के स्ट्राइक रेट से 4704 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 119 रनों का रहा. संजू 379 चौके और 219 छक्के लगा लिए हैं.

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