Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!

दरअसल हम बात कर रहे हैं अंक 2 वाले जातकों की, अंक ज्योतिष के मुताबिक, 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक अंक 2 होता है. ऐसे लोग कल्पनाशील स्वभाव, भावुक, दयालु और समझदार किस्म के होते हैं. इस मूलांक के लोगों को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा अपने आसपास दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.