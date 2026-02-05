हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!

Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!

Numerology: अंक ज्योतिष में कुछ खास मूलांक के जातक सोच, स्वभाव और जीवन से जुड़े कई खास रहस्यों के बारे में बताता है. इस विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें मात दे पाना सरल नहीं है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Numerology: अंक ज्योतिष में कुछ खास मूलांक के जातक सोच, स्वभाव और जीवन से जुड़े कई खास रहस्यों के बारे में बताता है. इस विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें मात दे पाना सरल नहीं है.

न्यूमरोलॉजी 2026

1/7
अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोचने समझने के तरीके और जीवन से जुड़े कई पहलूओं के बारे में बताता है. आज हम आपको उसी मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है.
अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोचने समझने के तरीके और जीवन से जुड़े कई पहलूओं के बारे में बताता है. आज हम आपको उसी मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है.
2/7
दरअसल हम बात कर रहे हैं अंक 2 वाले जातकों की, अंक ज्योतिष के मुताबिक, 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक अंक 2 होता है. ऐसे लोग कल्पनाशील स्वभाव, भावुक, दयालु और समझदार किस्म के होते हैं. इस मूलांक के लोगों को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा अपने आसपास दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.
दरअसल हम बात कर रहे हैं अंक 2 वाले जातकों की, अंक ज्योतिष के मुताबिक, 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक अंक 2 होता है. ऐसे लोग कल्पनाशील स्वभाव, भावुक, दयालु और समझदार किस्म के होते हैं. इस मूलांक के लोगों को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा अपने आसपास दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Ank Shastra NUMEROLOGY Numerology 2026

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
