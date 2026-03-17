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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल18 मार्च 2026 टैरो राशिफल: बुधवार का दिन नए अवसर, बदलाव और सीख से भरा! जानें मेष से मीन राशि का भविष्यफल?

18 मार्च 2026 टैरो राशिफल: बुधवार का दिन नए अवसर, बदलाव और सीख से भरा! जानें मेष से मीन राशि का भविष्यफल?

Tarot Rashifal 18 March 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए 18 मार्च 2026 का टैरो राशिफल. बुधवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और सीख लेकर आ रहा है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Mar 2026 02:30 PM (IST)
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Tarot Rashifal 18 March 2026: नीतिका शर्मा, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या, अजमेर के अनुसार 18 मार्च 2026 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और सीख लेकर आ रहा है.

जहां कुछ लोगों को आर्थिक लाभ और सफलता के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहने और अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल विस्तार से.

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मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज आपके लिए आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

  • सलाह: बुजुर्गों की सेवा करें और समय दें.

वृषभ टैरो राशिफल

आज आपको नई सूचनाएं और अवसर मिल सकते हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देंगे. हालांकि, अधिक यात्रा करने के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

  • सलाह: काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

मिथुन टैरो राशिफल

आज पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. आपकी छोटी सी गलती भी बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें. वित्तीय मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है.

  • सलाह: सोच-समझकर बोलें और निर्णय लें.

कर्क टैरो राशिफल

आज आप खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में तनाव रह सकता है.

  • सलाह: विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें.

सिंह टैरो राशिफल

आज छोटी-छोटी बातों को लेकर कानूनी विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें. दैनिक कार्यों को आप अच्छी तरह से संभाल लेंगे. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

  • सलाह: अनावश्यक बहस से दूर रहें.

कन्या टैरो राशिफल

आज आप कल्पनाओं और विचारों में ज्यादा उलझे रह सकते हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है. नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होगा.

  • सलाह: व्यावहारिक सोच अपनाएं.

तुला टैरो राशिफल

कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.

  • सलाह: धैर्य रखें और प्रयास जारी रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

आज नए कामों की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है. मेहनत के अनुसार सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं.

  • सलाह: योजनाओं को तुरंत अमल में लाएं.

धनु टैरो राशिफल

आज प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसान होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और मन शांत रहेगा.

  • सलाह: अपने नेटवर्क का सही उपयोग करें.

मकर टैरो राशिफल

आज पुराने काम पूरे करने और नए निवेश करने से लाभ मिलेगा. करियर या आजीविका में बदलाव के संकेत हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है.

  • सलाह: निवेश सोच-समझकर करें.

कुंभ टैरो राशिफल

आज समय प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. सही प्लानिंग से आप रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव हो सकता है.

  • सलाह: अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें.

मीन टैरो राशिफल

आज आपको सहयोग भी मिलेगा और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे दबाव महसूस हो सकता है.

  • सलाह: धैर्य और रणनीति से काम लें.

टैरो राशिफल 18 मार्च 2026 के अनुसार यह दिन कई राशियों के लिए अवसर और चुनौतियों का मिश्रण है. सही निर्णय, धैर्य और संतुलन से आप दिन को बेहतर बना सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 17 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Tarot Card Rashifal Tarot Rashifal
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