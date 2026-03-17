Kabul Hospital Attack Analysis: 16 मार्च 2026 की रात 9 बजे काबुल के ओमिद अस्पताल पर हुआ भीषण हमला महज एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी सिलसिले की शुरुआत है जो दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है.

जहां एक ओर मीडिया रिपोर्टस 400 मौतों का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रहों की चाल एक ऐसी 'खूनी पटकथा' लिख रही है जो 11 मई 2026 तक चैन की सांस नहीं लेने देगी.

काबुल हमला: एक 'ग्लोबल ट्रिगर' जिसने शांति की उम्मीदें तोड़ दीं

इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध हमेशा किसी एक छोटी चिंगारी से शुरू होते हैं. Barry Buzan और Stephen Walt जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दिग्गजों का मानना है कि जब सीमा विवाद के साथ 'गैर-राज्य तत्व' (Non-state actors) जुड़ जाते हैं, तो वह संघर्ष 'Point of No Return' पर पहुंच जाता है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) को लेकर उपजा अविश्वास अब उस मोड़ पर है जहां कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं. UN रिपोर्ट की मानें तो 1.15 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन चीख-चीख कर कह रहा है कि यह मानवीय संकट अब एक 'Full-Scale War' की दहलीज पर खड़ा है.

खगोलीय 'चतुर्ग्रही योग': 17 मार्च से शुरू हुआ 'विनाश का काउंटडाउन'

ज्योतिषीय विज्ञान के नजरिए से देखें तो 16 मार्च का हमला एक 'कॉस्मिक टाइमिंग' का हिस्सा था. 17 मार्च 2026 को कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में चार सबसे प्रभावशाली और उग्र ग्रहों का जमावड़ा हुआ है:

मंगल (युद्ध का कारक): सेनाओं को उकसा रहा है.

सेनाओं को उकसा रहा है. राहु (अचानकता और धुआं): गुप्त हमलों और विस्फोटों की साजिश रच रहा है.

गुप्त हमलों और विस्फोटों की साजिश रच रहा है. वक्री बुध (भ्रम): सरकारों के बीच बातचीत को नाकाम कर 'Misinformation' फैला रहा है.

सरकारों के बीच बातचीत को नाकाम कर 'Misinformation' फैला रहा है. चंद्रमा (जनता): आम नागरिकों में खौफ और मानसिक अशांति पैदा कर रहा है.

वराहमिहिर की चेतावनी: प्राचीन ग्रंथ बृहत्संहिता के अनुसार, जब चंद्रमा पर मंगल और शनि जैसे पापग्रहों का दोहरा प्रहार होता है, तो राजा (सत्ता) और प्रजा दोनों को भारी कष्ट झेलना पड़ता है. 2 अप्रैल 2026 तक मंगल का राहु के साथ कुंभ में होना Aerial Warfare (ड्रोन और मिसाइल हमलों) के लिए सबसे घातक समय है.

'Peak Risk Window': 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच क्या होगा?

ज्योतिषीय और भू-राजनीतिक (Geopolitical) दोनों ही आधारों पर 25 मार्च से 2 अप्रैल का समय 'ब्लैक होल' की तरह दिख रहा है. वक्री बुध के कारण इंटेलिजेंस इनपुट्स गलत साबित हो सकते हैं. एक छोटी सी स्ट्राइक का जवाब 'परमाणु धमकी' या बड़े हमले के रूप में आ सकता है.

कुंभ और शतभिषा का संबंध तकनीक और हीलिंग से है. इसलिए, अस्पताल, पावर ग्रिड, इंटरनेट केबल और टेलीकॉम टावर अगले निशाने पर हो सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान पर क्या होगा असर? (The Three-Layer Pressure)

यह संकट केवल काबुल तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर पूरे कॉरिडोर पर पड़ेगा. कैसे इसे ऐसे समझते हैं-

पाकिस्तान का संकट: पाकिस्तान इस समय 'Three-Layer Pressure' में है. एक तरफ सीमा पर तालिबान से भिड़ंत, दूसरी तरफ आंतरिक टीटीपी हमले, और तीसरी तरफ चरमराती अर्थव्यवस्था. शनि का मीन में होना पाकिस्तान के लिए लंबे और थकाऊ संघर्ष का संकेत है जिससे निकलना लगभग असंभव होगा.

पाकिस्तान के लिए आने वाला समय अधिक चुनौतियां लेकर आ रहा है. पाकिस्तान की जनता को कष्ट होने का प्रबल संकेत मिल रहा है, मई 2026 के बाद पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जून 2026 में जनता मंहगाई और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर अपना रोष व्यक्त करती देखी जा सकती है, ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहेगा.

भारत की भूमिका: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय 'High Alert' मोड पर है. हालांकि ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही हैं कि भारत सीधे तौर पर युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन सीमा पर चौकसी और 'Multi-Front Vigilance' अनिवार्य होगी. भारत की कूटनीति इस समय दुनिया के लिए संतुलन की धुरी बनेगी.

आने वाले 45 दिनों का रोडमैप

नीचे दी गई तालिका से समझिए कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव आने वाले हैं:

समय अवधि ग्रहों की स्थिति ग्लोबल असर भारत पर प्रभाव पाकिस्तान की स्थिति 17–24 मार्च शुरुआती तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता सुरक्षा अलर्ट भारी सैन्य दबाव 25 मार्च–2 अप्रैल Peak Risk Window एयर स्ट्राइक / ड्रोन युद्ध हाई अलर्ट फेज आंतरिक गृहयुद्ध जैसी स्थिति 2 अप्रैल–11 मई शनि-मंगल की मीन युति शरणार्थी संकट,व्यापार घाटा कूटनीतिक सक्रियता आर्थिक पतन का खतरा

क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक Hans Morgenthau के सिद्धांत बताते हैं कि जब एक साथ कई फ्रंट (Russia-Ukraine, Israel-Iran और Afghanistan-Pakistan) सक्रिय हो जाते हैं, तो वे एक-दूसरे को एम्प्लीफाई करते हैं और वैश्विक अस्थिरता कई गुना बढ़ जाती है. काबुल का हमला उसी चेन रिएक्शन का ताजा उदाहरण है, एक ऐसा ट्रिगर जो पहले से मौजूद तनाव को सतह पर ले आता है. यह अभी विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन इसे उस रिहर्सल फेज के रूप में देखा जा सकता है जहां सिस्टम बार-बार टेस्ट हो रहा है.

अगर इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, तो 17 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के बीच मंगल (युद्ध), राहु (अचानकता), चंद्र (जनता) और वक्री बुध (भ्रम) का कुंभ में एक साथ प्रभाव उसी तरह का एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट पैदा करता है, जहां घटनाएं isolated नहीं रहतीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़कर बड़ा असर डालती हैं. बृहत्संहिता में वर्णित है कि जब चंद्र पर पापग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, तो जनस्तर पर अशांति और राजकीय स्तर पर तनाव तेजी से फैलता है. आधुनिक संदर्भ में यही वह स्थिति है जहां एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र में प्रतिक्रिया पैदा करती है.

यही कारण है कि अगले 2 से 4 सप्ताह निर्णायक माने जा रहे हैं. छोटे देशों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन सकता है, जबकि बड़े देशों जैसे United States, China और Russia के लिए यह अपने प्रभाव और संतुलन को बनाए रखने की चुनौती है. ग्रहों और जियोपॉलिटिक्स दोनों एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं यह समय स्थिरता का नहीं, बल्कि तेजी से बदलते समीकरणों का है.

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