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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकाबुल हमला: क्या यह 'तीसरे विश्व युद्ध' की आहट है? 16 मार्च की रात के बाद अगले 45 दिन पूरी दुनिया के लिए क्यों हैं 'रेड अलर्ट'!

काबुल हमला: क्या यह 'तीसरे विश्व युद्ध' की आहट है? 16 मार्च की रात के बाद अगले 45 दिन पूरी दुनिया के लिए क्यों हैं 'रेड अलर्ट'!

Kabul Hospital Attack: 16 मार्च काबुल हमला क्या बड़े युद्ध की शुरुआत है? अगले 45 दिन क्यों हैं दुनिया के लिए रेड अलर्ट, जानिए भारत, पाकिस्तान और वैश्विक हालात पर इसका बड़ा असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Mar 2026 04:39 PM (IST)
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Kabul Hospital Attack Analysis: 16 मार्च 2026 की रात 9 बजे काबुल के ओमिद अस्पताल पर हुआ भीषण हमला महज एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी सिलसिले की शुरुआत है जो दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है.

जहां एक ओर मीडिया रिपोर्टस 400 मौतों का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रहों की चाल एक ऐसी 'खूनी पटकथा' लिख रही है जो 11 मई 2026 तक चैन की सांस नहीं लेने देगी.

काबुल हमला: एक 'ग्लोबल ट्रिगर' जिसने शांति की उम्मीदें तोड़ दीं

इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध हमेशा किसी एक छोटी चिंगारी से शुरू होते हैं. Barry Buzan और Stephen Walt जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दिग्गजों का मानना है कि जब सीमा विवाद के साथ 'गैर-राज्य तत्व' (Non-state actors) जुड़ जाते हैं, तो वह संघर्ष 'Point of No Return' पर पहुंच जाता है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) को लेकर उपजा अविश्वास अब उस मोड़ पर है जहां कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं. UN रिपोर्ट की मानें तो 1.15 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन चीख-चीख कर कह रहा है कि यह मानवीय संकट अब एक 'Full-Scale War' की दहलीज पर खड़ा है.

खगोलीय 'चतुर्ग्रही योग': 17 मार्च से शुरू हुआ 'विनाश का काउंटडाउन'

ज्योतिषीय विज्ञान के नजरिए से देखें तो 16 मार्च का हमला एक 'कॉस्मिक टाइमिंग' का हिस्सा था. 17 मार्च 2026 को कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में चार सबसे प्रभावशाली और उग्र ग्रहों का जमावड़ा हुआ है:

  • मंगल (युद्ध का कारक): सेनाओं को उकसा रहा है.
  • राहु (अचानकता और धुआं): गुप्त हमलों और विस्फोटों की साजिश रच रहा है.
  • वक्री बुध (भ्रम): सरकारों के बीच बातचीत को नाकाम कर 'Misinformation' फैला रहा है.
  • चंद्रमा (जनता): आम नागरिकों में खौफ और मानसिक अशांति पैदा कर रहा है.

वराहमिहिर की चेतावनी: प्राचीन ग्रंथ बृहत्संहिता के अनुसार, जब चंद्रमा पर मंगल और शनि जैसे पापग्रहों का दोहरा प्रहार होता है, तो राजा (सत्ता) और प्रजा दोनों को भारी कष्ट झेलना पड़ता है. 2 अप्रैल 2026 तक मंगल का राहु के साथ कुंभ में होना Aerial Warfare (ड्रोन और मिसाइल हमलों) के लिए सबसे घातक समय है.

'Peak Risk Window': 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच क्या होगा?

ज्योतिषीय और भू-राजनीतिक (Geopolitical) दोनों ही आधारों पर 25 मार्च से 2 अप्रैल का समय 'ब्लैक होल' की तरह दिख रहा है. वक्री बुध के कारण इंटेलिजेंस इनपुट्स गलत साबित हो सकते हैं. एक छोटी सी स्ट्राइक का जवाब 'परमाणु धमकी' या बड़े हमले के रूप में आ सकता है.

कुंभ और शतभिषा का संबंध तकनीक और हीलिंग से है. इसलिए, अस्पताल, पावर ग्रिड, इंटरनेट केबल और टेलीकॉम टावर अगले निशाने पर हो सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान पर क्या होगा असर? (The Three-Layer Pressure)

यह संकट केवल काबुल तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर पूरे कॉरिडोर पर पड़ेगा. कैसे इसे ऐसे समझते हैं-

पाकिस्तान का संकट: पाकिस्तान इस समय 'Three-Layer Pressure' में है. एक तरफ सीमा पर तालिबान से भिड़ंत, दूसरी तरफ आंतरिक टीटीपी हमले, और तीसरी तरफ चरमराती अर्थव्यवस्था. शनि का मीन में होना पाकिस्तान के लिए लंबे और थकाऊ संघर्ष का संकेत है जिससे निकलना लगभग असंभव होगा.

पाकिस्तान के लिए आने वाला समय अधिक चुनौतियां लेकर आ रहा है. पाकिस्तान की जनता को कष्ट होने का प्रबल संकेत मिल रहा है, मई 2026 के बाद पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जून 2026 में जनता मंहगाई और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर अपना रोष व्यक्त करती देखी जा सकती है, ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहेगा.

भारत की भूमिका: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय 'High Alert' मोड पर है. हालांकि ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही हैं कि भारत सीधे तौर पर युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन सीमा पर चौकसी और 'Multi-Front Vigilance' अनिवार्य होगी. भारत की कूटनीति इस समय दुनिया के लिए संतुलन की धुरी बनेगी.

आने वाले 45 दिनों का रोडमैप

नीचे दी गई तालिका से समझिए कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव आने वाले हैं:

समय अवधि ग्रहों की स्थिति ग्लोबल असर भारत पर प्रभाव पाकिस्तान की स्थिति
17–24 मार्च शुरुआती तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता सुरक्षा अलर्ट भारी सैन्य दबाव
25 मार्च–2 अप्रैल Peak Risk Window एयर स्ट्राइक / ड्रोन युद्ध हाई अलर्ट फेज आंतरिक गृहयुद्ध जैसी स्थिति
2 अप्रैल–11 मई शनि-मंगल की मीन युति शरणार्थी संकट,व्यापार घाटा कूटनीतिक सक्रियता आर्थिक पतन का खतरा

क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक Hans Morgenthau के सिद्धांत बताते हैं कि जब एक साथ कई फ्रंट (Russia-Ukraine, Israel-Iran और Afghanistan-Pakistan) सक्रिय हो जाते हैं, तो वे एक-दूसरे को एम्प्लीफाई करते हैं और वैश्विक अस्थिरता कई गुना बढ़ जाती है. काबुल का हमला उसी चेन रिएक्शन का ताजा उदाहरण है, एक ऐसा ट्रिगर जो पहले से मौजूद तनाव को सतह पर ले आता है. यह अभी विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन इसे उस रिहर्सल फेज के रूप में देखा जा सकता है जहां सिस्टम बार-बार टेस्ट हो रहा है.

अगर इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, तो 17 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के बीच मंगल (युद्ध), राहु (अचानकता), चंद्र (जनता) और वक्री बुध (भ्रम) का कुंभ में एक साथ प्रभाव उसी तरह का एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट पैदा करता है, जहां घटनाएं isolated नहीं रहतीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़कर बड़ा असर डालती हैं. बृहत्संहिता में वर्णित है कि जब चंद्र पर पापग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, तो जनस्तर पर अशांति और राजकीय स्तर पर तनाव तेजी से फैलता है. आधुनिक संदर्भ में यही वह स्थिति है जहां एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र में प्रतिक्रिया पैदा करती है.

यही कारण है कि अगले 2 से 4 सप्ताह निर्णायक माने जा रहे हैं. छोटे देशों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन सकता है, जबकि बड़े देशों जैसे United States, China और Russia के लिए यह अपने प्रभाव और संतुलन को बनाए रखने की चुनौती है. ग्रहों और जियोपॉलिटिक्स दोनों एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं यह समय स्थिरता का नहीं, बल्कि तेजी से बदलते समीकरणों का है.

यह भी पढ़ें- Israel-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 17 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA WAR Prediction 2026 Kabul Attack 2026

Frequently Asked Questions

काबुल अस्पताल पर हमला कब और किस समय हुआ?

काबुल के ओमिद अस्पताल पर 16 मार्च 2026 की रात 9 बजे भीषण हमला हुआ।

ग्रहों की चाल के अनुसार, 17 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक क्या विशेष होने वाला है?

17 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में मंगल, राहु, वक्री बुध और चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जो हवाई हमलों और भ्रम की स्थिति का संकेत दे रहा है।

पाकिस्तान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

पाकिस्तान को सीमा पर तालिबान से भिड़ंत, आंतरिक टीटीपी हमले और चरमराती अर्थव्यवस्था जैसी तीन-स्तरीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

भारत की क्या भूमिका रहने की उम्मीद है?

भारत हाई अलर्ट मोड पर रहेगा और सीमा पर चौकसी रखेगा। भारत की कूटनीति दुनिया के लिए संतुलन की धुरी बनेगी।

किन स्थानों या तकनीकों पर अगला निशाना हो सकता है?

कुंभ और शतभिषा नक्षत्र के तकनीक और हीलिंग से संबंध के कारण अस्पताल, पावर ग्रिड, इंटरनेट केबल और टेलीकॉम टावर अगले निशाने हो सकते हैं।

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