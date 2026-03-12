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Mulank Enmity: इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन, राहु की चाल से दुश्मन को कर देते हैं तबाह
Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वाले सबसे खतरनाक दुश्मन माने जाते हैं. राहु के कारण ये बहुत दिमाग वाले और रहस्यमयी होते हैं. इनसे दुश्मनी न करें, क्योंकि ये अचानक पलटवार करने में माहिर हैं.
दुश्मनी में नंबर-1 हैं इस मूलांक के लोग!
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Published at : 12 Mar 2026 11:36 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion