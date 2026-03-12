आमतौर पर लोग सूर्य के स्वामित्व वाले मूलांक 1 या शनि के प्रभाव वाले मूलांक 8 को सबसे शक्तिशाली और कठोर मानते हैं. मंगल का मूलांक 9 भी अपने अत्यधिक क्रोध और साहस के लिए जाना जाता है. लेकिन असल में, मूलांक 4 के जातक दुश्मनी निभाने के मामले में सबसे खतरनाक सिद्ध होते हैं. इनकी नाराजगी और पलटवार करने की क्षमता अन्य सभी मूलांकों से काफी अलग होती है.