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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रMulank Enmity: इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन, राहु की चाल से दुश्मन को कर देते हैं तबाह

Mulank Enmity: इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन, राहु की चाल से दुश्मन को कर देते हैं तबाह

Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वाले सबसे खतरनाक दुश्मन माने जाते हैं. राहु के कारण ये बहुत दिमाग वाले और रहस्यमयी होते हैं. इनसे दुश्मनी न करें, क्योंकि ये अचानक पलटवार करने में माहिर हैं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 12 Mar 2026 11:36 PM (IST)
Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वाले सबसे खतरनाक दुश्मन माने जाते हैं. राहु के कारण ये बहुत दिमाग वाले और रहस्यमयी होते हैं. इनसे दुश्मनी न करें, क्योंकि ये अचानक पलटवार करने में माहिर हैं.

दुश्मनी में नंबर-1 हैं इस मूलांक के लोग!

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अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से 9 तक के सभी मूलांकों के स्वभाव और उनके भविष्य का गहरा विश्लेषण मिलता है. ज्योतिषियों का मानना है कि जहाँ कुछ मूलांक दोस्ती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वहीं एक विशेष मूलांक ऐसा भी है जिससे शत्रुता करना भारी पड़ सकता है. यदि आप इस मूलांक के व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाते हैं, तो वे आपको आसानी से नहीं छोड़ते.
अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से 9 तक के सभी मूलांकों के स्वभाव और उनके भविष्य का गहरा विश्लेषण मिलता है. ज्योतिषियों का मानना है कि जहाँ कुछ मूलांक दोस्ती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वहीं एक विशेष मूलांक ऐसा भी है जिससे शत्रुता करना भारी पड़ सकता है. यदि आप इस मूलांक के व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाते हैं, तो वे आपको आसानी से नहीं छोड़ते.
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आमतौर पर लोग सूर्य के स्वामित्व वाले मूलांक 1 या शनि के प्रभाव वाले मूलांक 8 को सबसे शक्तिशाली और कठोर मानते हैं. मंगल का मूलांक 9 भी अपने अत्यधिक क्रोध और साहस के लिए जाना जाता है. लेकिन असल में, मूलांक 4 के जातक दुश्मनी निभाने के मामले में सबसे खतरनाक सिद्ध होते हैं. इनकी नाराजगी और पलटवार करने की क्षमता अन्य सभी मूलांकों से काफी अलग होती है.
आमतौर पर लोग सूर्य के स्वामित्व वाले मूलांक 1 या शनि के प्रभाव वाले मूलांक 8 को सबसे शक्तिशाली और कठोर मानते हैं. मंगल का मूलांक 9 भी अपने अत्यधिक क्रोध और साहस के लिए जाना जाता है. लेकिन असल में, मूलांक 4 के जातक दुश्मनी निभाने के मामले में सबसे खतरनाक सिद्ध होते हैं. इनकी नाराजगी और पलटवार करने की क्षमता अन्य सभी मूलांकों से काफी अलग होती है.
Published at : 12 Mar 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
Mulank 4 Ank Rashifal NUMEROLOGY Dangerous Birth Dates

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