Aaj Ka Rashifal: 17 मार्च 2026, मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह लगभग 09:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना हुआ है.

ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का चंद्रमा व्यक्ति को नए विचार, नेटवर्किंग, तकनीक, भविष्य की योजना और सामाजिक संबंधों की ओर प्रेरित करता है. वहीं सिद्ध योग दिन की शुरुआत में कार्यों की सिद्धि और रुके काम पूरे होने के संकेत देता है.

आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो करियर में नए अवसर, आर्थिक निर्णय, रिश्तों में संतुलन और व्यक्तिगत प्रगति से जुड़े फैसले लेना चाहते हैं. ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि कई राशियों के लिए आज नेटवर्क बढ़ाने, नए लोगों से जुड़ने और भविष्य की रणनीति बनाने का समय अनुकूल रह सकता है, जबकि कुछ राशियों को भावनात्मक निर्णय और आर्थिक जोखिम लेने से बचने की सलाह दी जाती है.

17 मार्च 2026 का पंचांग

दिन: मंगलवार

तिथि: कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह लगभग 09:25 तक), इसके बाद चतुर्दशी

नक्षत्र: शतभिषा

चंद्र राशि: कुंभ

योग: सिद्ध योग (प्रारंभिक समय तक)

राहु काल: 03:30 PM – 05:00 PM

अभिजीत मुहूर्त: 12:05 PM – 12:53 PM

दिशा शूल: उत्तर दिशा

अब जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, जिसमें करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़े संकेत दिए गए हैं.

मेष (Aries) - 17 मार्च 2026

मेष वालों, आज का दिन 'गैन्स' और 'नेटवर्क' के विस्तार का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जो आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर ले जाएगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो 'लाभ भाव' कहलाता है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज काफी इनोवेटिव और भविष्य की प्लानिंग करने वाला बनाएगा. सिद्ध योग की कृपा से आज आपके अटके हुए कार्य बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए 'सक्सेस स्टोरी' लिख सकता है. आपकी सोशल स्किल्स और टीम वर्क आज ऑफिस में आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनाए रखेंगे. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) का उपयोग किसी महत्वपूर्ण डील या बड़े प्रोजेक्ट के लिए करना बहुत फायदेमंद रहेगा. पैसों के मामले में आज का दिन शानदार है, पुराने निवेशों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. बस राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या नई डील साइन करने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी बैलेंसिंग है. पार्टनर के साथ किसी सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिल सकता है, जिससे आप दोनों के बीच का बॉन्ड और मजबूत होगा. सिंगल लोग आज नए लोगों से मिलकर काफी उत्साहित महसूस करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, बस बाहरी खान-पान से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दूध पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Social Butterfly' वाली रखें. आज का दिन अपने नेटवर्क को 'Expand' करने का है, इसलिए नए लोगों से जुड़ें और अपनी 'Personal Brand' पर काम करें. फालतू के 'Validation' के लिए नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए ऑनलाइन एक्टिव रहें. शाम को अपने दोस्तों के साथ 'Brainstorming' सेशन रखें—आज के आइडियाज आपको कल 'Viral' बना सकते हैं.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. लाभ भाव का चंद्रमा होने के कारण आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करना आपकी आर्थिक प्रगति के रास्ते खोलेगा.

वृषभ (Taurus) - 17 मार्च 2026

वृषभ वालों, आज का दिन आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में 'अपग्रेड' का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपके दशम भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो कर्म और कार्यक्षेत्र का भाव है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज काफी व्यवस्थित और अपने काम के प्रति समर्पित बनाएगा. सिद्ध योग की शुभता से आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता निश्चित मिलेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज सितारे आपके बहुत फेवर में हैं. दशम भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति अधिक फोकस और अनुशासित रखेगा. यदि आप किसी प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की तलाश में हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) का उपयोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए करें. पैसों के लिहाज से आज का दिन स्टेबल है, बस राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी नए निवेश या बड़े खर्च से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज का दिन 'मैच्योरिटी' दिखाने का है. पार्टनर के साथ किसी प्रोफेशनल डिसीजन पर चर्चा करना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा. सिंगल जातकों को आज किसी प्रोफेशनल मीटिंग या इवेंट के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज कंधों और गर्दन में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच में ब्रेक लेना न भूलें. आज उत्तर दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Pro' और 'Professional' रखें. अपने करियर के गोल्स को लेकर 'Serious' रहें और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को 'Mute' करें. आज का दिन 'Networking' का है, इसलिए लिंकडइन या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहें. अपनी मेहनत का 'Result' आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, इसलिए 'Consistancy' बनाए रखें.

Lucky Color: सफेद या हल्का नीला (White/Light Blue)

Lucky Number: 6

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करें. दशम भाव के चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कार्यस्थल पर जाने से पहले अपने माता-पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें, इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी.

मिथुन (Gemini) - 17 मार्च 2026

मिथुन वालों, आज का दिन आपके 'भाग्य' के चमकने और दूरदर्शी सोच का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी लगेगी. चंद्रमा आज आपके नवम भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का हल भी चुटकियों में निकाल लेंगे. सिद्ध योग आपके कार्यों में दैवीय सहायता प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आप काफी लकी महसूस करेंगे. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान किसी गुरु या मेंटर से सलाह लेना आपके भविष्य के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा. फाइनेंस के मामले में आज स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट पेपर पर साइन न करें. शाम के बाद किसी रुकी हुई पेमेंट के मिलने के योग हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'स्पिरिचुअल कनेक्शन' वाला है. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी गंभीर विषय पर चर्चा आपके रिश्ते में गहराई लाएगी. सिंगल लोग आज अपनी 'वाइब' से किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं जो उनकी विचारधारा से मिलता हो. सेहत के मामले में आज आप काफी अच्छा महसूस करेंगे, बस पैरों और नसों में हल्की थकान हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Explorer' वाली रखें. आज का दिन कुछ नया 'Learn' करने और अपनी नॉलेज को 'Flex' करने का है. फालतू के 'Short-term' मजे के बजाय 'Long-term' विजन पर काम करें. आज का मंत्र है—'Focus on the bigger picture.' शाम को किसी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट या बुक के साथ खुद को 'Recharge' करें.

Lucky Color: हल्का हरा या पीला (Light Green/Yellow)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को शहद चढ़ाएं. भाग्य भाव का चंद्रमा है, इसलिए आज अपने बड़े-बुजुर्गों या गुरुओं का अपमान न करें और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें. इससे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे.

कर्क (Cancer) - 17 मार्च 2026

कर्क वालों, आज का दिन थोड़ा 'इम्पल्सिव' लेकिन गहराइयों को समझने वाला है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी शुरू होगी. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. अष्टम चंद्रमा अक्सर मन में थोड़ी बेचैनी या 'अनजाना डर' दे सकता है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और 'सीक्रेट्स' को डिकोड करने की शक्ति देगा. सिद्ध योग आपके जटिल कार्यों को सुलझाने में मदद करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में 'लो-प्रोफाइल' रहना ही समझदारी है. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति या बहस से खुद को दूर रखें. यदि आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस या जासूसी जैसे कार्यों में हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) का समय ही किसी जरूरी काम के लिए चुनें. फाइनेंस के मामले में आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है; राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान न तो किसी को उधार दें और न ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करें. अचानक से कोई पुराना बिल या खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट टाइट रखें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज का दिन 'इमोशनल हीलिंग' का है. पार्टनर के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करें, लेकिन ओवर-थिंकिंग से बचें. सिंगल जातक आज किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं. सेहत के नजरिए से आज का दिन थोड़ा नाजुक है; पेट से जुड़ी समस्या या यूरिन इन्फेक्शन जैसी तकलीफ हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Deep & Mysterious' रखें. आज का दिन 'Socialize' करने का नहीं, बल्कि 'Introspection' करने का है. अपनी 'Digital Privacy' को चेक करें और फालतू के ऐप्स को 'Uninstall' करें. आज अपनी 'Gut Feeling' पर भरोसा करें, क्योंकि वह आपको सही रास्ता दिखाएगी. याद रखें—'Not everything needs a reaction.'

Lucky Color: क्रीम या सिल्वर (Cream/Silver)

Lucky Number: 2

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव का काले तिल और जल से अभिषेक करें. अष्टम चंद्रमा की शांति के लिए आज "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें और किसी गरीब को अन्न का दान करें. इससे मानसिक बाधाएं दूर होंगी.

सिंह (Leo) - 17 मार्च 2026

सिंह वालों, आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार और 'पब्लिक डीलिंग' में चमकने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जो पुराने विवादों को खत्म कर नई शुरुआत के लिए उत्तम है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो सीधे तौर पर आपके पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज को प्रभावित करेगा. शतभिषा नक्षत्र और सिद्ध योग की युति आज आपको दूसरों के मन की बात समझने और अपनी शर्तों पर काम मनवाने की शक्ति देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के लिहाज से पार्टनरशिप और टीम वर्क में जबरदस्त सफलता के योग हैं. यदि आप बिजनेस में हैं, तो आज का दिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए शानदार है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान की गई मीटिंग्स भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का रास्ता खोलेंगी. फाइनेंस के मामले में दिन स्टेबल रहेगा, लेकिन राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी को भी बड़ी गारंटी देने या उधार देने से बचें. जो लोग मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन में हैं, उनकी कोई 'आउट ऑफ द बॉक्स' स्ट्रेटेजी आज हिट हो सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'मैजिकल' साबित हो सकता है. सप्तम भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ ट्यूनिंग को और बेहतर बनाएगा; आप दोनों के बीच की पुरानी गलतफहमियां आज सुलझ सकती हैं. सिंगल जातकों के लिए आज कोई दिलचस्प प्रोपोजल मिलने की संभावना है. सेहत की बात करें तो आज आप काफी फिट महसूस करेंगे, बस आंखों में हल्की जलन या थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Main Character' वाली रखें. आज का दिन 'Networking' और 'Collaboration' का है, इसलिए 'Offline' और 'Online' दोनों जगह एक्टिव रहें. अपनी 'Social Game' को अपग्रेड करें और अपनी यूनिकनेस को दिखाने से न डरें. आज लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बस अपनी 'Self-Respect' के साथ कोई समझौता न करें. 'Build bridges, not walls.'

Lucky Color: सुनहरा या केसरिया (Golden/Saffron)

Lucky Number: 1

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें. सप्तम भाव के चंद्रमा की शुभता के लिए आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं. किसी ब्राह्मण या मंदिर में मिश्री का दान करना आपके वैवाहिक और व्यापारिक संबंधों को और भी मधुर बनाएगा.

कन्या (Virgo) - 17 मार्च 2026

कन्या वालों, आज का दिन 'रूटीन' और 'डिसिप्लिन' के जरिए बड़ी जीत हासिल करने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जो किसी भी कार्य की प्लानिंग के लिए बहुत शुभ है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं के समाधान का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज काफी विश्लेषणात्मक (analytical) बनाएगा, जिससे आप काम की बारीकियों को बेहतर समझ पाएंगे. सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की अंतिम मुहर लगाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

वर्कप्लेस पर आज आपका 'प्रोफेशनलिज्म' दूसरों के लिए मिसाल बनेगा. छठे भाव का चंद्रमा आपको कॉम्पीटिटिव एज देता है, इसलिए यदि आपका कोई पेंडिंग केस या ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, तो आज पलड़ा आपका भारी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) का समय तकनीकी कार्यों या नए टूल सीखने के लिए बेस्ट है. फाइनेंस के मामले में आज थोड़ा सतर्क रहें; लोन या कर्ज के लेन-देन से बचें. राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय समझौता न करें. खर्चों पर कंट्रोल रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. काम की व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है. सिंगल लोग आज अपनी फिटनेस की ओर अधिक आकर्षित रहेंगे. सेहत के मामले में आज लापरवाही न बरतें; पाचन संबंधी समस्या या पैरों में दर्द परेशान कर सकता है. हाइड्रेटेड रहें और संतुलित आहार लें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से अदरक का टुकड़ा खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Productive & Practical' रखें. आज का दिन 'Hustle' करने और अपनी टू-डू लिस्ट को 'Tick' करने का है. सोशल मीडिया पर दूसरों की 'Perfect Life' देखकर खुद को 'Low' फील न कराएं, बल्कि अपनी 'Skill-set' को 'Upgrade' करने पर ध्यान दें. आज 'Self-Discipline' ही आपका सबसे बड़ा 'Flex' है.

Lucky Color: गहरा हरा (Forest Green)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें. छठे भाव के चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए आज 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए बहते पानी में थोड़े काले तिल प्रवाहित करें. इससे आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे और करियर में स्थिरता आएगी.

तुला (Libra) - 17 मार्च 2026

तुला वालों, आज का दिन आपकी 'इंटेलिजेंस' और 'क्रिएटिविटी' को दुनिया के सामने लाने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जो मानसिक स्पष्टता के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो विद्या, प्रेम और संतान का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आज आपको कुछ नया और लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगा. सिद्ध योग की उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि आज आप जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, वह सफल होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज का दिन उन लोगों के लिए शानदार है जो स्टॉक मार्केट, रचनात्मक कलाओं, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं. पंचम भाव का चंद्रमा आपके अंतर्ज्ञान (Intuition) को मजबूत करेगा, जिससे निवेश के फैसले सही साबित हो सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान कोई नई स्ट्रेटेजी लॉन्च करना या क्लाइंट मीटिंग करना बहुत फलदायी रहेगा. पैसों के मामले में आज का दिन 'गैन्स' वाला है, लेकिन राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. ऑफिस में आपकी 'स्मार्ट वर्किंग' की चर्चा होगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक और 'वाइब्रेंट' है. पार्टनर के साथ वैचारिक तालमेल कमाल का रहेगा और आप मिलकर भविष्य के सपने बुनेंगे. सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी 'क्रश' के साथ बातचीत शुरू करने के लिए परफेक्ट है. सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, हालांकि शाम को थोड़ा मानसिक तनाव या थकान हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से दर्पण (शीशा) देखकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Creative Genius' वाली रखें. आज का दिन अपने 'Hidden Talents' को 'Showcase' करने का है. सोशल मीडिया पर आपकी कोई रील या पोस्ट 'Algorithm' को पसंद आ सकती है, इसलिए कुछ 'Original' कंटेंट शेयर करें. आज 'Dating Life' में भी अच्छे वाइब्स मिलने के चांस हैं. बस याद रखें—'Stay authentic, stay winning.'

Lucky Color: क्रीम या गुलाबी (Cream/Pink)

Lucky Number: 7

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन का लेप लगाएं और घी का दीपक जलाएं. पंचम चंद्रमा की शुभता के लिए आज किसी छोटी कन्या को मीठा खिलाएं. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और सुख-समृद्धि आएगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 17 मार्च 2026

वृश्चिक वालों, आज का दिन अपनी 'फाउंडेशन' को मजबूत करने और व्यक्तिगत सुख पर ध्यान देने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जो किसी भी पुराने तनाव को खत्म करने के लिए शुभ है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो सुख, माता और गृह-शांति का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र और सिद्ध योग की युति आज आपको घर की साज-सज्जा या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर से काम करने या शांतिपूर्ण वातावरण में प्लानिंग करने के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल या इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस में हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान की गई डील आपको लंबे समय तक फायदा देगी. फाइनेंस के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी पेपर साइन करने से बचें. बचत पर ध्यान देना आज आपके लिए 'की' होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत ही 'कंफर्टेबल' है. पार्टनर के साथ घर पर समय बिताना या परिवार के साथ डिनर करना आपके रिश्ते में गर्माहट लाएगा. सिंगल जातक आज अपनी जड़ों और पुराने दोस्तों से जुड़ने की कोशिश करेंगे. सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहें; छाती में जकड़न या ब्लड प्रेशर से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. तनाव से बचने के लिए प्राणायाम का सहारा लें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Cozy & Chill' रखें. आज का दिन 'Hustle' से ब्रेक लेने और अपने 'Inner Space' को 'Reset' करने का है. अपने रूम को 'Aesthetic' लुक दें या अपनी 'Comfort Food' का आनंद लें. सोशल मीडिया पर चल रहे 'Drama' से खुद को 'Unsubscribe' करें और अपनी मेंटल पीस को 'Priority' दें. 'Self-care isn't selfish.'

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून (Deep Red/Maroon)

Lucky Number: 9

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस या शुद्ध जल से करें. चौथे भाव के चंद्रमा की शांति के लिए आज अपनी माता का आशीर्वाद लें और शिव मंदिर में सफेद फूलों की माला अर्पित करें. इससे आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius) - 17 मार्च 2026

धनु वालों, आज का दिन आपके 'साहस' और 'कम्युनिकेशन' के दम पर जीत हासिल करने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी लगेगी. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो पराक्रम, छोटे भाई-बहनों और छोटी यात्राओं का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र और सिद्ध योग की युति आज आपको काफी प्रभावशाली और निडर बनाएगी, जिससे आप कठिन से कठिन बातचीत को भी अपने पक्ष में मोड़ लेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'फुल एक्शन' मोड में रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मार्केटिंग, सेल्स, जर्नलिज्म या किसी भी तरह के नेटवर्किंग कार्य में जबरदस्त सफलता दिलाएगा. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी नए क्लाइंट से मिलना लॉन्ग-टर्म प्रॉफिट का कारण बनेगा. फाइनेंस के मामले में दिन स्थिर है, लेकिन राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. निवेश के लिए शाम का समय अधिक अनुकूल रहेगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी रोमांचक है. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या किसी लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है. आपकी बातचीत का तरीका आज उन्हें काफी प्रभावित करेगा. सिंगल जातक आज सोशल मीडिया या किसी पुराने दोस्त के जरिए किसी खास व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं. सेहत के मामले में आज आप काफी फिट महसूस करेंगे, बस कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दूध पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Main Character' वाली रखें. आज का दिन 'Content Creation' और 'Outreach' के लिए बेस्ट है. अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रखने से न डरें. आज 'Fear of Missing Out' (FOMO) को छोड़ें और अपनी स्किल्स पर 'Flex' करें. शाम को किसी पुराने दोस्त के साथ 'Reconnect' करना आपको रिफ्रेश कर देगा. 'Speak your truth, even if your voice shakes.'

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को शहद और गंगाजल अर्पित करें. तीसरे भाव के चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रास्ते की बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn) - 17 मार्च 2026

मकर वालों, आज का दिन आपकी 'वैल्यू' और 'सेविंग्स' को बूस्ट करने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी लगेगी. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है. शतभिषा नक्षत्र और सिद्ध योग की युति आज आपको अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने और आर्थिक लाभ कमाने का शानदार मौका देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी 'रिवार्डिंग' हो सकता है. यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो आज बातचीत के जरिए उसे निकालने का सही समय है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान वित्तीय निवेश या बैंक से जुड़े काम निपटाना शुभ रहेगा. वर्कप्लेस पर आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा. बस राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी को उधार देने या नया कर्ज़ लेने से बचें. ज्वेलरी या कीमती धातुओं में निवेश करने के लिए शाम का समय अच्छा है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप के मामले में आज वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें. आपकी एक तीखी बात परिवार के माहौल को बिगाड़ सकती है, इसलिए 'शुगर-कोटेड' बातचीत का सहारा लें. पार्टनर के साथ डिनर का प्लान बन सकता है. सेहत की बात करें तो आज गले या दांतों में हल्की समस्या हो सकती है. ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Financial Aesthetic' वाली रखें. आज का दिन अपने 'Expenses' को 'Track' करने और 'Smart Investment' के बारे में सीखने का है. फालतू के 'Impulse Buying' को 'Skip' करें. आपकी 'Communication' ही आज आपकी 'Currency' है, इसलिए अपनी 'Soft Skills' को 'Flex' करें. शाम को परिवार के साथ चिल करना आपको 'Grounded' महसूस कराएगा.

Lucky Color: नेवी ब्लू या काला (Navy Blue/Black)

Lucky Number: 8

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को काले तिल और जल अर्पित करें. धन भाव के चंद्रमा की शुभता के लिए आज अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी गरीब को अन्न का दान करें. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

कुंभ (Aquarius) - 17 मार्च 2026

कुंभ वालों, आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहने वाले हैं. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी लगेगी. चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहा है, जो आपको एक नई चमक और आत्मविश्वास देगा. शतभिषा नक्षत्र (जिसके स्वामी राहु हैं लेकिन यह आपकी राशि में है) आपको आज बहुत ही 'विजनरी' और 'इंटेलेक्चुअल' बनाएगा. सिद्ध योग का साथ होने से आज आप जो भी सोचेंगे, उसे हकीकत में बदलने की ताकत रखेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'लीडरशिप क्वालिटी' खुलकर सामने आएगी. चंद्रमा आपकी राशि में होने से लोग आपकी सलाह मांगेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) के दौरान लिया गया कोई भी बड़ा फैसला आपकी प्रोफेशनल इमेज को चार चांद लगा सकता है. आर्थिक रूप से दिन काफी पॉजिटिव है, किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के योग हैं. बस राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी भी तरह के भ्रम या 'शॉर्टकट' से बचें. निवेश के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'सेल्फ-लव' और आपसी सम्मान का है. आप अपनी पर्सनालिटी से पार्टनर को काफी इंप्रेस करेंगे. सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी खास को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा है. सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन चंद्रमा का आपके प्रथम भाव में होना कभी-कभी सिरदर्द या 'ओवर-थिंकिंग' दे सकता है, इसलिए ध्यान (Meditation) जरूर करें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से दही-चीनी खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Main Character Energy' वाली रखें. चंद्रमा आपकी राशि में है, तो आज 'Self-Care' और 'Personal Branding' पर फोकस करने का दिन है. फालतू के 'Online Arguments' में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. आज आपकी 'Uniqueness' ही आपकी सबसे बड़ी 'Strength' है, इसलिए 'Don't blend in, stand out.' शाम को अपनी प्रोग्रेस को 'Aesthetic' तरीके से सेलिब्रेट करें.

Lucky Color: आसमानी या नेवी ब्लू (Sky Blue/Navy Blue)

Lucky Number: 11 (या 2)

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जाप करते रहें. आज किसी जरूरतमंद को सफेद रुमाल या कपड़ा दान करना आपके मानसिक सुकून को बढ़ाएगा.

मीन (Pisces) - 17 मार्च 2026

मीन वालों, आज का दिन थोड़ा 'इंट्रोवर्ट' मोड में रहने और अपनी ऊर्जा को बचाने का है. आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:25 तक है, जिसके बाद चतुर्दशी लगेगी. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है, जो व्यय, विदेश और अवचेतन मन का स्थान है. शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में ले जा सकता है, जबकि सिद्ध योग आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'पर्दे के पीछे' रहकर काम करने का है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, चैरिटी, या अस्पताल से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज का दिन लाभ दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:05 से 12:53) का समय रिसर्च या लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करें. फाइनेंस के मोर्चे पर आज हाथ थोड़ा तंग रह सकता है; अनचाहे खर्चे या 'लक्जरी' पर फिजूलखर्ची आपके बजट को बिगाड़ सकती है. राहु काल (15:30 से 17:00) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश या खरीदारी बिल्कुल न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा शांत और एकांत पसंद रहने वाला है. पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता रखें. सिंगल जातक आज किसी पुराने रिश्ते को लेकर भावुक हो सकते हैं. सेहत के नजरिए से आज का दिन थोड़ा सुस्त रहेगा; अनिद्रा (insomnia) या पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है. अपनी आंखों को आराम दें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा कपूर सूंघकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Zen' और 'Offline' रखें. आज का दिन 'Digital Detox' के लिए बेस्ट है. फालतू के 'Online Trends' और 'Notification' के शोर से दूर हटकर अपनी 'Mental Health' को 'Prioritize' करें. आज रात को सोते समय 'Journaling' करें, क्योंकि आपका 'Subconscious' आज आपको कुछ बड़े आइडियाज दे सकता है. 'Protect your peace, at all costs.'

Lucky Color: हल्का पीला या सफेद (Light Yellow/White)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज त्रयोदशी (मासिक शिवरात्रि) के दिन भगवान शिव को जल में थोड़ा इत्र मिलाकर अभिषेक करें. बारहवें चंद्रमा के कारण आज किसी अनाथालय में दान करना या पक्षियों को पानी पिलाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा.

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