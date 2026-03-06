एक्सप्लोरर
Numerology: सावधान! इन तारीखों पर जन्मे लोग दूसरों को जज करने में होते हैं माहिर, क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल?
Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1, 4 और 8 वाले जातक दूसरों को जज करने में माहिर होते हैं. ये लोग अक्सर काफी आलोचनात्मक और कठोर हो जाते हैं, जिससे इनके आपसी रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है.
अंक राशिफल
1/5
2/5
Published at : 06 Mar 2026 07:23 PM (IST)
Tags :Mulank 1 Mulank 4 Mulank 8 NUMEROLOGY
अंक शास्त्र
5 Photos
सावधान! इन तारीखों पर जन्मे लोग दूसरों को जज करने में होते हैं माहिर, क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल?
अंक शास्त्र
9 Photos
होली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!
अंक शास्त्र
11 Photos
जन्मदिन की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा मंदिर शुभ? दर्शन करने से खुलेंगे किस्मत के द्वार!
अंक शास्त्र
7 Photos
Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!
अंक शास्त्र
6 Photos
Arijit Singh: मूलांक 7 वाले अरिजीत सिंह क्यों अचानक सब छोड़ देते हैं? ज्योतिष ने खोल दिया राज!
अंक शास्त्र
6 Photos
इन मूलांक वालों को बार-बार मिलता है धोखा! कहीं आप भी तो नहीं हैं इस लिस्ट में? जानें कारण!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
धर्म
Kharmas 2026: खरमास में भूलकर भी न करें ये 5 काम! जानें अशुभ समय और बचने के उपाय?
ऐस्ट्रो
मेष से मीन तक दादा माईराम की मजेदार ज्योतिष कविता में छिपा स्वभाव का रहस्य! जानें जीवन का सार?
ऐस्ट्रो
20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत
राशिफल
शनिवार का राशिफल 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
Advertisement
अंक शास्त्र
5 Photos
सावधान! इन तारीखों पर जन्मे लोग दूसरों को जज करने में होते हैं माहिर, क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल?
अंक शास्त्र
9 Photos
होली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion