मूलांक 1 वाले वे लोग हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है. इनके स्वामी सूर्य हैं, जो इन्हें तेज और एकाग्रता देते हैं. लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा सोचने (ओवरथिंकिंग) के आदी होते हैं. इसी कारण ये अक्सर दूसरों को बहुत जल्दी जज करने की गलती कर बैठते हैं.