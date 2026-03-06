हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: सावधान! इन तारीखों पर जन्मे लोग दूसरों को जज करने में होते हैं माहिर, क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल?

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1, 4 और 8 वाले जातक दूसरों को जज करने में माहिर होते हैं. ये लोग अक्सर काफी आलोचनात्मक और कठोर हो जाते हैं, जिससे इनके आपसी रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 06 Mar 2026 07:23 PM (IST)
अंक राशिफल

1/5
अंकज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म तिथि उसके स्वभाव के कई गहरे राज खोलती है. कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग दूसरों को परखने और उनकी कमियां निकालने में काफी माहिर होते हैं. हालांकि यह आदत कभी सुधार लाने के उद्देश्य से होती है, तो कभी यह उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है.
2/5
मूलांक 1 वाले वे लोग हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है. इनके स्वामी सूर्य हैं, जो इन्हें तेज और एकाग्रता देते हैं. लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा सोचने (ओवरथिंकिंग) के आदी होते हैं. इसी कारण ये अक्सर दूसरों को बहुत जल्दी जज करने की गलती कर बैठते हैं.
Published at : 06 Mar 2026 07:23 PM (IST)
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
