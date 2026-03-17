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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 18 मार्च 2026 को मेष राशि के जातक ज्यादा भरोसा करने से बचें! जानिए सभी राशियों का भविष्यफल?

Kal Ka Rashifal: 18 मार्च 2026 को मेष राशि के जातक ज्यादा भरोसा करने से बचें! जानिए सभी राशियों का भविष्यफल?

Kal Ka Rashifal 18 March 2026: बुधवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटी, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सुधार से भरा रहने वाला है. जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 18 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

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मेष राशि (Aries)

आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. स्टूडेंट्स के लिए दिन राहत भरा रहेगा और वे नया शेड्यूल बनाने का विचार कर सकते हैं. फोन का इस्तेमाल कम करें, वरना समय बर्बाद होगा. पैसों के मामलों में जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए उधार देने से पहले सोचें.

जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. आपकी किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने के संकेत हैं. माता-पिता का आशीर्वाद आपके काम को आसान बनाएगा.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा और आपके सभी काम योजनानुसार पूरे होंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लोगों से जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार में साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है.

परिवार में रिश्तों में सुधार आएगा और माहौल सकारात्मक रहेगा. संतान से सुख मिलेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है. कोई गोपनीय बात सामने आ सकती है, जिसे संभालकर रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा. एकाग्रता से किया गया काम अच्छे परिणाम देगा. लव लाइफ बेहतर रहेगी और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. काम के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी. रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपका दिन पहले से बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी के साथ लंबी बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी. दोस्तों के साथ घर पर मनोरंजन का प्लान बन सकता है.

किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित होगी. नए विचार आपके काम को नई दिशा देंगे. माता-पिता का सहयोग हर कदम पर मिलेगा.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

आज दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी. बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी को करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

कोरियर या लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों को फायदा होगा. आपके काम से प्रभावित होकर जूनियर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपका दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. व्यापार में बड़ा धन लाभ मिलने के संकेत हैं. शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा. लकड़ी या निर्माण से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.

राइटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए दिन शानदार रहेगा, उनकी प्रतिभा को सराहना मिलेगी. परिवार में नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा
उपाय: दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं.

तुला राशि (Libra)

आज आपका दिन शानदार रहने वाला है. माता-पिता की नाराजगी दूर होगी और घर का माहौल अच्छा रहेगा. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. महिलाओं के लिए भी दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा

बिजनेस में जरूरी मीटिंग सफल हो सकती है. पुराने कर्ज से राहत मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, खासकर सिरदर्द से राहत मिलेगी.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपका दिन बेहतर रहेगा. पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने से मन हल्का रहेगा. परिवार में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है. आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए डाइट पर ध्यान दें. व्यवहार में सुधार से नए दोस्त बन सकते हैं और लोगों का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: मरून
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. काम पूरा करने में आपका ध्यान लगा रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ कम मिल सकता है. ऑफिस में किसी मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ सकती है. विरोधी आपकी योजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं.

बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. गृहिणियों के लिए बिजनेस शुरू करने के अच्छे योग बन रहे हैं.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा. बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे और उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. व्यापार में किसी व्यक्ति से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

घर में किसी आयोजन के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है. धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे.

शुभ अंक: 10
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें.

कुम्भ राशि (Aquarius)

आज आपका दिन अच्छा रहेगा लेकिन मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. परिवार के साथ समय बिताने और दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होने का मौका मिलेगा.

नई स्किल सीखने का विचार भविष्य में फायदेमंद साबित होगा. नई कार खरीदने का प्लान बन सकता है. आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना सही रहेगा.

शुभ अंक: 11
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें.

मीन राशि (Pisces)

आज आपका दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा. आपके विचार आपको समाज में अलग पहचान दिला सकते हैं. घर में सजावट या बदलाव का काम हो सकता है. कांट्रेक्टर और बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.

मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए पानी ज्यादा पिएं. काम करने का नया तरीका आपको आगे बढ़ा सकता है.

शुभ अंक: 12
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

18 मार्च 2026 का दिन ज्यादातर राशियों के लिए प्रगति और सुधार लेकर आया है, लेकिन लापरवाही और गलत निर्णय नुकसान दे सकते हैं. इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं और अवसरों का सही उपयोग करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
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