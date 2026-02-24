हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रहोली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!

होली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. अंकशास्त्र के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव सभी मूलांक के जातकों पर पड़ेगा. जानिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Feb 2026 08:03 AM (IST)
Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. अंकशास्त्र के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव सभी मूलांक के जातकों पर पड़ेगा. जानिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Feb 2026 08:03 AM (IST)

होली चंद्र ग्रहण के उपाय जन्म तिथि के अनुसार

1/9
जन्म संख्या 1, 10, 19 या 28 वाले लोगों का स्वामी सूर्य होता है. इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए. लड़ाई-झगड़ों से दूर रहें. ऐसा करने से आपकी आभा सुरक्षित रहेगी.
जन्म संख्या 1, 10, 19 या 28 वाले लोगों का स्वामी सूर्य होता है. इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए. लड़ाई-झगड़ों से दूर रहें. ऐसा करने से आपकी आभा सुरक्षित रहेगी.
2/9
जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2. 11, 20 या 29 होता है, वे चंद्रमा द्वारा निर्देशित होते हैं. इस जन्म संख्या वाले लोगों को इस दिन चंद्र देव से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए. इन लोगों को सलाह दी जाती है कि, वे अपनी मां से बहस करने से बचें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है और तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बर्बाद भी कर सकता है.
जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2. 11, 20 या 29 होता है, वे चंद्रमा द्वारा निर्देशित होते हैं. इस जन्म संख्या वाले लोगों को इस दिन चंद्र देव से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए. इन लोगों को सलाह दी जाती है कि, वे अपनी मां से बहस करने से बचें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है और तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बर्बाद भी कर सकता है.
