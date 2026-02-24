होली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!

जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2. 11, 20 या 29 होता है, वे चंद्रमा द्वारा निर्देशित होते हैं. इस जन्म संख्या वाले लोगों को इस दिन चंद्र देव से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए. इन लोगों को सलाह दी जाती है कि, वे अपनी मां से बहस करने से बचें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है और तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बर्बाद भी कर सकता है.