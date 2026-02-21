हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर जन्मतिथि का अपना वैदिक श्लोक, जानिए आपके बच्चे का कौन-सा है मंत्र सही?

हर जन्मतिथि का अपना वैदिक श्लोक, जानिए आपके बच्चे का कौन-सा है मंत्र सही?

Numerology: बच्चों की जन्मतिथि के अनुसार, सही वैदिक मंत्रों का जाप करने से आत्मबल, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है. जानिए मूलांक 1 से 9 तक हर अंक के लिए अलग श्लोक बताए गए हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Numerology: बच्चों की जन्मतिथि के अनुसार, सही वैदिक मंत्रों का जाप करने से आत्मबल, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है. जानिए मूलांक 1 से 9 तक हर अंक के लिए अलग श्लोक बताए गए हैं.

बच्चों के लिए मूलांक अनुसार मंत्र

1/10
क्या आपने कभी सोचा है कि, अपने बच्चों को वैदिक श्लोकों के बारे में सिखाया जाए. नहीं, तो यह सही वक्त है कि आप अपने बच्चे को कुछ वैदिक श्लोक सिखाएं जो उनकी जन्मतिथि से मेल खाती हों, क्योंकि यह काफी जरूरी है कि आपके बच्चे को ये आसान बातें सिखाई जाएं जो जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए जरूरी है. सुबह के समय जब ये श्लोक पढ़े जाते हैं तो यह आपके बच्चों की आभा पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और उनकी अंदर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं.
क्या आपने कभी सोचा है कि, अपने बच्चों को वैदिक श्लोकों के बारे में सिखाया जाए. नहीं, तो यह सही वक्त है कि आप अपने बच्चे को कुछ वैदिक श्लोक सिखाएं जो उनकी जन्मतिथि से मेल खाती हों, क्योंकि यह काफी जरूरी है कि आपके बच्चे को ये आसान बातें सिखाई जाएं जो जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए जरूरी है. सुबह के समय जब ये श्लोक पढ़े जाते हैं तो यह आपके बच्चों की आभा पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और उनकी अंदर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं.
2/10
मूलांक 1 वाले राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, इस वजह से उन्हें
मूलांक 1 वाले राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, इस वजह से उन्हें "गायत्री मंत्र "ॐ भूर् भुवः स्वाहा तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्" का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से आत्मबल में वृद्धि होती है.
Tags :
