हर जन्मतिथि का अपना वैदिक श्लोक, जानिए आपके बच्चे का कौन-सा है मंत्र सही?

क्या आपने कभी सोचा है कि, अपने बच्चों को वैदिक श्लोकों के बारे में सिखाया जाए. नहीं, तो यह सही वक्त है कि आप अपने बच्चे को कुछ वैदिक श्लोक सिखाएं जो उनकी जन्मतिथि से मेल खाती हों, क्योंकि यह काफी जरूरी है कि आपके बच्चे को ये आसान बातें सिखाई जाएं जो जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए जरूरी है. सुबह के समय जब ये श्लोक पढ़े जाते हैं तो यह आपके बच्चों की आभा पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और उनकी अंदर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं.