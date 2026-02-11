हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रजन्मदिन की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा मंदिर शुभ? दर्शन करने से खुलेंगे किस्मत के द्वार!

जन्मदिन की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा मंदिर शुभ? दर्शन करने से खुलेंगे किस्मत के द्वार!

ज्योतिष शास्त्र में जन्म तिथि जीवन से जुड़े कई पहलूओं का राज खोलती है. ऐसे में आपके लिए कौन-सा मंदिर सबसे शुभ होगा? जानिए मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए मंदिरों की सूची, जो आध्यात्मिक संतुलन लाती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Feb 2026 12:04 PM (IST)
ज्योतिष शास्त्र में जन्म तिथि जीवन से जुड़े कई पहलूओं का राज खोलती है. ऐसे में आपके लिए कौन-सा मंदिर सबसे शुभ होगा? जानिए मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए मंदिरों की सूची, जो आध्यात्मिक संतुलन लाती है.

जन्म तिथि के अनुसार मंदिर

1/11
भारत की भूमि पर कई पवित्र मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि, अपनी जन्म तारीख के हिसाब से मंदिर जाने से जीवन में चमत्कार देखने को मिल सकता है? आपकी जन्म तिथि में आपके जीवन से जुड़े कई पहलू छिपे रहते हैं. वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जन्मदिन का नंबर एक वाइब्रेशन और आभा (Aura) लेकर आता है, जो न केवल आपकी पर्सनैलिटी बल्कि किस्मत को भी निखारता है.
भारत की भूमि पर कई पवित्र मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि, अपनी जन्म तारीख के हिसाब से मंदिर जाने से जीवन में चमत्कार देखने को मिल सकता है? आपकी जन्म तिथि में आपके जीवन से जुड़े कई पहलू छिपे रहते हैं. वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जन्मदिन का नंबर एक वाइब्रेशन और आभा (Aura) लेकर आता है, जो न केवल आपकी पर्सनैलिटी बल्कि किस्मत को भी निखारता है.
2/11
1 से 9 के बीच प्रत्येक नंबर, एक खास ग्रहों की एनर्जी से जुड़ा होता है. ये ग्रह इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि, आप किस प्रकार के भगवान के आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक अनुभवों से नैचुरली जुड़ते हैं. कुछ खास रत्नों और मंत्रों की तरह पूरे भारत में कुछ खास मंदिर हैं, जिनके बारे में माना जाता है, कि वे आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं. ये पवित्र मंदिर शब्दों से परे शक्तिशाली हैं. देवताओं से जुड़ी ऊर्जा, उन्हें लोगों के लिए खास तौर पर शुभ बननाती है, जिनका जन्म नंबर उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है. कहा जाता है कि, ऐसे मंदिरों में जाने से आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है.
1 से 9 के बीच प्रत्येक नंबर, एक खास ग्रहों की एनर्जी से जुड़ा होता है. ये ग्रह इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि, आप किस प्रकार के भगवान के आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक अनुभवों से नैचुरली जुड़ते हैं. कुछ खास रत्नों और मंत्रों की तरह पूरे भारत में कुछ खास मंदिर हैं, जिनके बारे में माना जाता है, कि वे आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं. ये पवित्र मंदिर शब्दों से परे शक्तिशाली हैं. देवताओं से जुड़ी ऊर्जा, उन्हें लोगों के लिए खास तौर पर शुभ बननाती है, जिनका जन्म नंबर उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है. कहा जाता है कि, ऐसे मंदिरों में जाने से आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है.
Published at : 11 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
INDIA Ank Shastra NUMEROLOGY TEMPLE

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Heart Attack Warning: हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
जनरल नॉलेज
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget