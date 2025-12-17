अंक ज्योतिष (Numerology) और ज्योतिष गणना के अनुसार, नए साल 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे खास, दुर्लभ और विलक्षण व्यक्तित्व लेकर आएंगे. इसका कारण यह है कि इस साल का मूलांक (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1) 1 है, जिसके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं.