Numerology 2026: साल 2026 में जन्मे बच्चे कैसे होंगे? अंक ज्योतिष के अनुसार जानें स्वभाव और भविष्य

Numerology 2026: साल 2026 में जन्मे बच्चे कैसे होंगे? अंक ज्योतिष के अनुसार जानें स्वभाव और भविष्य

Numerology 2026: नए साल 2026 में जिन बच्चों का जन्म होगा, वे बहुत भाग्यशाली होंगे. अंकज्योतिष के अनुसार इस साल जन्मे बच्चों पर सूर्य की कृपा से इनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की प्रबल प्रवृत्ति रहेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Numerology 2026: नए साल 2026 में जिन बच्चों का जन्म होगा, वे बहुत भाग्यशाली होंगे. अंकज्योतिष के अनुसार इस साल जन्मे बच्चों पर सूर्य की कृपा से इनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की प्रबल प्रवृत्ति रहेगी.

अंक ज्योतिष 2026

1/6
अंक ज्योतिष (Numerology) और ज्योतिष गणना के अनुसार, नए साल 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे खास, दुर्लभ और विलक्षण व्यक्तित्व लेकर आएंगे. इसका कारण यह है कि इस साल का मूलांक (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1) 1 है, जिसके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं.
अंक ज्योतिष (Numerology) और ज्योतिष गणना के अनुसार, नए साल 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे खास, दुर्लभ और विलक्षण व्यक्तित्व लेकर आएंगे. इसका कारण यह है कि इस साल का मूलांक (2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 = 1) 1 है, जिसके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं.
2/6
ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्व, नेतृत्व, तेज और पिता कारक माना जाता है. इसलिए जिन बच्चों का जन्म 2026 में होगा, उनमें सूर्य समान ये गुण देखने को मिल सकते हैं.
ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्व, नेतृत्व, तेज और पिता कारक माना जाता है. इसलिए जिन बच्चों का जन्म 2026 में होगा, उनमें सूर्य समान ये गुण देखने को मिल सकते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Ank Jyotish Surya Dev New Year 2025 Numerology 2026 Astrology 2026 Happy New Year 2026

