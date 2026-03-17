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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLean Fatty Liver Disease: बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण

Lean Fatty Liver Disease: बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण

Why Thin People Get Fatty Liver: फैटी लिवर अब पतले लोगों के लिए भी दिक्कत का कारण बनता जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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Can Thin People Get Fatty Liver: अक्सर लोग मानते हैं कि अगर पेट सपाट है और वजन सामान्य है, तो शरीर पूरी तरह स्वस्थ है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कई बार सामान्य दिखने वाले शरीर के भीतर एक खामोश समस्या पनप रही होती है वह है फैटी लिवर. यह तब होता है जब लिवर की सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाती है. खास बात यह है कि यह समस्या सिर्फ मोटे लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पतले दिखने वाले लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है. इसे लीन फैटी लिवर या लीन NAFLD यानी नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है.

कब माना जाता है कि फैटी लिवर की दिक्कत है?

फैटी लिवर तब माना जाता है जब लिवर की सेल्स में 5 प्रतिशत से ज्यादा फैट जमा हो जाए. इससे लिवर के जरूरी काम प्रभावित होने लगते हैं, जैसे शरीर से विषैले पदार्थों को फिल्टर करना और शुगर व फैट के स्तर को संतुलित रखना. शुरुआत में यह बीमारी कोई खास दर्द या लक्षण नहीं देती, इसलिए अक्सर लोगों को इसका पता सामान्य ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के दौरान ही चलता है.

पतले लोगों को क्यों होती है दिक्कत?

कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर कोई पतला है तो उसके लिवर में फैट कैसे जमा हो सकता है. US National Institutes of Health की एक स्टडी के अनुसार, सिर्फ वजन से लिवर की सेहत तय नहीं होती. कई बार शरीर के अंदर, खासकर अंगों के आसपास जमा होने वाला विसरल फैट ज्यादा नुकसान करता है. व्यक्ति बाहर से पतला दिख सकता है, लेकिन अंदरूनी फैट लिवर को प्रभावित कर सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि खराब खान-पान, लंबे समय तक बैठे रहना, तनाव और जेनेटिक कारण भी इस जोखिम को बढ़ा देते हैं.

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लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार

आजकल कई लोग कम खाना तो खाते हैं, लेकिन सही खाना नहीं खाते. पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे पेय, सफेद ब्रेड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा चीनी वाली चीजें धीरे-धीरे लिवर पर दबाव डालती हैं. अतिरिक्त शुगर को लिवर फैट में बदल देता है और यही फैट समय के साथ जमा होता जाता है. दक्षिण एशियाई लोगों, खासकर भारतीयों में यह खतरा और ज्यादा देखा गया है. रिसर्च बताते हैं कि भारतीयों के शरीर में फैट अक्सर पेट और लिवर के आसपास जमा होती है. इसके अलावा खराब गट हेल्थ भी लिवर में सूजन और फैट बढ़ाने का कारण बन सकती है.

कैसे इसको ठीक किया जा सकता है?

अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण में फैटी लिवर को सुधारा जा सकता है. संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव कंट्रोल से लिवर धीरे-धीरे ठीक होने लगता है. एक्सपर्ट के अनुसार भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना भी लिवर के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए सिर्फ शरीर के आकार से स्वास्थ्य का अंदाजा लगाना सही नहीं है. रेगुलर हेल्थ चेक-अप, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षण फैटी लिवर की समय रहते पहचान करने में मदद करते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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