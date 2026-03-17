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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग

AC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग

AC Using Tips: AC सर्विस करवाने से पहले इन 3 जरूरी चीजों को चेक कराना बेहद जरूरी. तभी मिलेगी दमदार कूलिंग और बिजली बिल रहेगा कंट्रोल में. जान लें टिप्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Mar 2026 05:08 PM (IST)
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AC Using Tips:  मार्च शुरू होते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और कई घरों में एसी चलना भी शुरू हो चुका है. लेकिन अक्सर लोग बिना सर्विस कराए ही एसी ऑन कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कूलिंग पहले जैसी नहीं मिल रही. एसी को भी सीजन शुरू होने से पहले थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है. अगर समय पर सर्विसिंग न कराई जाए तो कूलिंग कम हो सकती है.

और बिजली का बिल तेजी से बढ़ सकता है. शुरुआत में थोड़ा ध्यान देने से पूरे सीजन में बेहतर कूलिंग मिलती है और मशीन भी लंबे समय तक बिना दिक्कत के चलती है. इसलिए एसी सर्विस कराने से पहले कुछ जरूरी चीजों को जरूर चेक कराना चाहिए. वरना बाद में छोटी समस्या भी बड़ा खर्च बन सकती है. जान लीजिए यह टिप्स.

गैस प्रेशर और लीकेज जरूर चेक कराएं

एसी की कूलिंग का पूरा खेल उसकी गैस पर टिका होता है. जिसे लोग आम भाषा में एसी गैस कहते हैं. यही गैस गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलती है. अगर गैस कम हो जाए तो एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन फिर भी सही कूलिंग नहीं मिलती. कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि दिक्कत गैस की है.

इसलिए सर्विसिंग के दौरान टेक्नीशियन से गैस प्रेशर जरूर चेक करवाएं. साथ ही पाइप या कनेक्शन में कहीं लीकेज तो नहीं है. यह भी पता कराएं. अगर लीकेज रह गया तो गैस फिर से कम हो जाएगी और बार-बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे. सही प्रेशर होने पर एसी कम बिजली में बेहतर कूलिंग देता है.

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ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट की सफाई

एसी सिर्फ हवा ठंडी नहीं करता. वो कमरे की नमी भी कम करता है. इस दौरान पानी की बूंदें बनती हैं. जो ड्रेन पाइप से बाहर निकलती हैं. लेकिन जब इस पाइप में धूल या काई जम जाती है तो पानी बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे में इनडोर यूनिट से पानी टपकने लगता है. जो दीवारों पर दाग और सीलन का कारण बनता है.

कई बार लोग इसे बड़ी खराबी समझ लेते हैं. जबकि वजह सिर्फ गंदा पाइप होता है. इसलिए सर्विसिंग के वक्त ड्रेन पाइप और वाटर आउटलेट की अच्छी तरह सफाई कराना जरूरी है. इससे पानी आसानी से बाहर निकलेगा और एसी बिना किसी लीकेज के सही तरीके से काम करेगा.

आउटडोर यूनिट की गहरी सफाई

एसी का आउटडोर यूनिट बाहर लगा होता है. इसलिए उस पर धूल और कचरा जल्दी जमा हो जाता है. धीरे-धीरे यह गंदगी फैन और कॉइल पर जमकर एयरफ्लो को अफेक्ट करती है. इसका सीधा असर कूलिंग पर पड़ता है. एसी ज्यादा समय लेता है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है.

कई लोग सिर्फ इनडोर यूनिट साफ करवा लेते हैं और आउटडोर को नजरअंदाज कर देते हैं. जो बड़ी गलती है. सर्विसिंग के दौरान आउटडोर यूनिट की डीप क्लीनिंग जरूर कराएं. जब कॉइल साफ रहती है और हवा का फ्लो सही होता है. तो एसी तेजी से गर्म हवा बाहर निकालता है और कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Mar 2026 05:08 PM (IST)
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