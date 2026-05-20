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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMoon Jupiter Conjunction: आज एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, ज्योतिष अनुसार शुभ संकेत

Moon Jupiter Conjunction: आज एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, ज्योतिष अनुसार शुभ संकेत

Moon and Jupiter Conjunction 2026: 20 मई को आज सूर्यास्त के बाद रात करीब 10 बजे आसमान में चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अद्भुत नजारा दिखेगा. जानें ज्योतिष में गुरु-चंद्र योग का महत्व और शुभ प्रभाव.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 May 2026 02:00 PM (IST)
Moon and Jupiter Conjunction 2026: 20 मई को आज सूर्यास्त के बाद रात करीब 10 बजे आसमान में चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अद्भुत नजारा दिखेगा. जानें ज्योतिष में गुरु-चंद्र योग का महत्व और शुभ प्रभाव.

चंद्रमा-गुरु की युति

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ब्रह्मांड में होने वाले दुर्लभ दृश्य के प्रति लोगों में आध्यात्मिकता, जिज्ञासा और आकर्षण देखा जाता है. आज 20 मई की शाम सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसा ही नजारा आसमान में देखने को मिलेगा.
ब्रह्मांड में होने वाले दुर्लभ दृश्य के प्रति लोगों में आध्यात्मिकता, जिज्ञासा और आकर्षण देखा जाता है. आज 20 मई की शाम सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसा ही नजारा आसमान में देखने को मिलेगा.
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20 मई की शाम चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि (घर) में नजर आएंगे. दोनों ग्रहों की युति से आसमान में अद्भुत नजारा रात 10 बजे के करीब देखा जा सकेगा. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड पश्चिमी क्षितिज के नीचे चले जाएंगे.
20 मई की शाम चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि (घर) में नजर आएंगे. दोनों ग्रहों की युति से आसमान में अद्भुत नजारा रात 10 बजे के करीब देखा जा सकेगा. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड पश्चिमी क्षितिज के नीचे चले जाएंगे.
Published at : 20 May 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Jyotish Shastra Astrology Moon Jupiter Conjunction Astronomy Event Chandra Guru Yuti

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