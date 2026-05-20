Moon Jupiter Conjunction: आज एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, ज्योतिष अनुसार शुभ संकेत

20 मई की शाम चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि (घर) में नजर आएंगे. दोनों ग्रहों की युति से आसमान में अद्भुत नजारा रात 10 बजे के करीब देखा जा सकेगा. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड पश्चिमी क्षितिज के नीचे चले जाएंगे.