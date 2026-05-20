एक्सप्लोरर
Moon Jupiter Conjunction: आज एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, ज्योतिष अनुसार शुभ संकेत
Moon and Jupiter Conjunction 2026: 20 मई को आज सूर्यास्त के बाद रात करीब 10 बजे आसमान में चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अद्भुत नजारा दिखेगा. जानें ज्योतिष में गुरु-चंद्र योग का महत्व और शुभ प्रभाव.
चंद्रमा-गुरु की युति
1/6
2/6
Published at : 20 May 2026 02:00 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Moon Jupiter Conjunction: आज एक ही राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति, ज्योतिष अनुसार शुभ संकेत
ऐस्ट्रो
7 Photos
Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां
ऐस्ट्रो
6 Photos
Hindu Festival 2026: आज बड़ा मंगल, कल मनाई जाएगी वरदा चतुर्थी, जानें दोनों व्रत का शुभ समय
ऐस्ट्रो
6 Photos
Gajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत
ऐस्ट्रो
6 Photos
Shukra Gochar 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर शुक्र गोचर का संयोग, खोलेगा इन राशियों के भाग्य
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
Kal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल
अंक शास्त्र
क्यों हर किसी को पसंद आते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जानिए इनकी ताकत, कमजोरी और लव लाइफ
वास्तु शास्त्र
अनजाने में किया गया कांच का ये इस्तेमाल तोड़ सकता है रिश्ते! जानें पारदर्शी ग्लास, टूटे कांच और रिश्तों से जुड़े वास्तु संकेत
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 20 May 2026: मिथुन में गुरु-शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ संयोग, इन राशियों की बदल सकती है किस्मत, जानें आज का राशिफल
Advertisement