यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थित शामली में ₹581 करोड़ से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया है. समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये लोग जिन्ना के उपासक हैं.

उन्होंने कहा कि एक समय शामली भय और दहशत का प्रतीक बन चुका था, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, लोग पलायन करने को मजबूर थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे और बेटियां घर से निकलने में डरती थीं. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.

सीएम ने साल 2015 में हत्या का शिकार हुए एक परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधियों की जगह केवल जेल या जहन्नुम होगी और उस संकल्प को पूरा किया गया है. उन्होंने कहा कि अब अपराधियों को पता है कि अपराध करने पर उन्हें जेल या जहन्नुम ही जाना होगा.

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पहले नौकरियों पर सपा का सिंडिकेट कब्जा- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियों पर सपा का सिंडिकेट कब्जा कर लेता था और शामली के युवाओं के अवसर छिन जाते थे, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी को समान अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, वही साल 2017 से पहले रामभक्तों पर गोलियां चलवाते थे और रामनवमी की शोभायात्राएं नहीं निकलने देते थे. उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार कर रही है.

कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यात्रा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही है और सरकार सुरक्षा व सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर रही है. उन्होंने सभी कांवड़ संघों से अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हुड़दंग करने वालों को समाज से बाहर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी मर्यादा है.

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