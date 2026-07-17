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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 18 July 2026: कल शनिवार को चंद्रमा-केतु का 'ग्रहण दोष', इन 3 राशियों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! मिथुन और सिंह राशि वालों की खुलेगी किस्मत

Kal Ka Rashifal 18 July 2026: कल शनिवार को चंद्रमा-केतु का 'ग्रहण दोष', इन 3 राशियों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! मिथुन और सिंह राशि वालों की खुलेगी किस्मत

Kal Ka Rashifal 18 July 2026: शनिवार को वरियान योग और चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का साया. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल, शुभ चौघड़िया और राहुकाल का समय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 18 July 2026: शनिवार, 18 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और सतर्क रहने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल रात तक आकाश मंडल में चंद्रमा और केतु की युति से ग्रहण दोष का साया रहेगा, जो कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और पंचांग.

18 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त:

तिथि व पक्ष: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि (पूरे दिन रहेगी).

नक्षत्र व चंद्रमा: शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा रात्रि 11:59 तक सिंह राशि में (केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे) और उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

ग्रहों के विशेष योग: कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का प्रभाव रहेगा. इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को 'भद्र योग' का लाभ मिलेगा.

शुभ समय व चौघड़िया:

  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक.
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान लेन-देन और शुभ कार्य टालें).

शुभ दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के पांचवें भाव में गोचर करने से कल आपको एक अच्छे छात्र की तरह अनुशासित रहकर दिन गुजारना चाहिए. वीकेंड पर आपके ऊपर से पढ़ाई का बोझ कुछ कम होगा.

व्यापार व करियर: बिजनेस के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं. आपका स्टोर अंडरग्राउंड (तहखाने) में है, तो स्टॉक जरूर चेक करें; किसी छिपे हुए माल की अचानक बड़ी डिमांड आ सकती है. प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होगा.

ऑफिस व परिवार: वरियान योग के प्रभाव से नौकरी में बदलाव के बेहतरीन योग हैं. सक्रिय होकर नई नौकरी तलाशेंगे तो सफलता मिलेगी. ऑफिस के माहौल को दोस्ताना बनाएं. महिलाएं घर की साफ-सफाई और सजावट पर ध्यान दें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नारंगी, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 1.

वृषभ राशि (Taurus) - सावधान रहें

चंद्रमा चौथे भाव में होने से माता से प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद हो सकता है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से कल आपको बहुत ही संयम और सावधानी से काम लेना होगा.

व्यापार व करियर: ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के कारण ग्राहकों से कीमत को लेकर छोटी-छोटी बातों पर तीखी बहस हो सकती है. सरकारी ठेकेदारों की कड़ी मेहनत के बाद भी कल बिल क्लियर होने में बाधा आएगी. ऑर्डर सप्लाई समय पर न होने से तनाव बढ़ सकता है.

ऑफिस व सेहत: जिनका दफ्तर घर से काफी दूर है, उन्हें रास्ते में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में दूसरों के विवादों से पूरी तरह दूर रहें. स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो सकते हैं. गर्भवती महिलाएं सेहत और खानपान को लेकर विशेष सजग रहें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 9, अशुभ अंक - 3.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा तीसरे भाव में होने से कल आप बेहद साहसी और परिश्रमी रहेंगे. 'वरियान योग' और 'भद्र योग' का मिलना आपके करियर के ग्राफ में तेजी से इजाफा करेगा.

व्यापार व धन लाभ: कल आपको अपने नेटवर्क और क्रिएटिविटी पर फोकस करना चाहिए; नए संपर्क भारी आर्थिक लाभ दिलाएंगे. वीकेंड पर व्यापार में किए गए विशेष प्रयास सफल रहेंगे. अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलें.

ऑफिस व परिवार: वर्कप्लेस पर सभी कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें, सीनियर के निर्देशों का पालन करें. पिछली असफलताओं को याद करके निराश होने से बचें. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की चाह रखने वाले छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा. ससुराल पक्ष से मांगलिक निमंत्रण मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - बैंगनी, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 5.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से कल आपकी धन संचय करने की क्षमता में गजब की वृद्धि होगी. हालांकि, वीकेंड पर आपको आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करने से बचना होगा.

व्यापार व आर्थिक: कल बिजनेस को किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें. विपरीत ग्रह गोचर के कारण जिस पर विश्वास करेंगे, वही चोरी या विश्वासघात कर सकता है. यदि कोई पुराना बिजनेस लोन चल रहा है, तो उसे चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दें.

करियर व परिवार: ग्रहों की स्थिति आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है. नौकरीपेशा लोगों की विदेश घूमने की इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है. ऑफिस वर्क में तल्लीनता से प्रशंसा मिलेगी. प्रतियोगी छात्रों के टारगेट पूरे होने से मन उल्लास से भरा रहेगा. भगवान को मीठे का भोग लगाएं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नीला, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 1.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे विषम परिस्थितियों के अनुसार खुद को जल्दी ढालने की आपकी क्षमता बढ़ेगी. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोग कल इनोवेटिव होकर काम करें.

व्यापार व नुकसान: वरियान योग के प्रभाव से उन्नति का समय आ गया है. हालांकि, बड़े और दीर्घकालिक लाभ के लालच में आकर छोटे निवेशों को इग्नोर न करें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है. मुनाफे के लिए कल एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा.

ऑफिस व परिवार: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ विवाद करने से पूरी तरह बचें, वरना आपकी इमेज खराब होगी और करियर पर असर पड़ेगा. मन की शांति के लिए कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें. परिवार के सदस्य आपकी किसी बड़ी समस्या का हल निकालने में मदद करेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 8.

कन्या राशि (Virgo) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कल फालतू के खर्चों में भारी अधिकता देखने को मिल सकती है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष पारिवारिक कलह के संकेत दे रहा है, शांत रहें.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: कल किसी को भी कर्ज देने या लेने से पूरी तरह बचें; पैसों का लेन-देन लिखित में ही करें. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारी माल भेजने या मंगाने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. दूसरों से ज्यादा उम्मीदें कल आपके दुख का कारण बन सकती हैं.

ऑफिस व शिक्षा: वर्कप्लेस पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें, गलतियां ज्यादा होने पर बॉस नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. छात्रों का मन अशांत रह सकता है, भगवान का स्मरण बढ़ा दें. भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेविंग्स की प्लानिंग करें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 6.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से कल आपको अपने घर के वरिष्ठों और बड़े-बुजुर्गों का भरपूर साथ मिलेगा. हालांकि, आर्थिक मामलों में कल आपको फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा.

व्यापार व आर्थिक तंगी: तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, किसी पर बहुत अधिक भरोसा न करें. जितना हो सके कल उधार लेने से बचें. मुनाफा देखकर तुरंत बड़ा खर्च न करें, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको गंभीर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है.

ऑफिस व मैरिड लाइफ: नौकरीपेशा लोग कामकाज में सहकर्मियों की मदद करेंगे. अपने कार्यों को सिस्टेमेटिक तरीके से करें, आधा-अधूरा काम पकड़ा गया तो बॉस की डांट खानी पड़ेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास की कमी के कारण मैरिड लाइफ में मनमुटाव की आशंका है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - आसमानी नीला, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 7.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से कल आपमें काम करने का गजब का जोश और उत्साह दिखाई देगा. वरियान योग के प्रभाव से बिजनेस की उन्नति के योग मजबूत हो रहे हैं.

व्यापार व निवेश: किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर धन निवेश (इन्वेस्टमेंट) की प्लानिंग बना सकते हैं, जिससे व्यापार में तेजी आएगी. सरकारी कार्यों से जुड़े व्यापारियों को काम की क्वालिटी को लेकर बहुत सजग रहना होगा. स्टॉक की कमी से परेशानी हो सकती है.

ऑफिस व सलाह: वर्कप्लेस पर इधर-उधर की बातों में समय बर्बाद करने की बजाय सिर्फ अपने जरूरी काम पर फोकस करें. बॉस की बातों का बिल्कुल बुरा न मानें. छात्रों को कल मनोरंजन पर कम पैसे खर्च करने चाहिए. किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं, भोजन की व्यवस्था करें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - गुलाबी, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 4.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से कल आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी. 'भद्र योग' के प्रभाव से कल आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है.

व्यापार व आर्थिक लाभ: ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से कल व्यापारियों को बहुत अच्छा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, क्षणिक लाभ के चक्कर में बहुत लंबी योजनाएं बनाने से बचें. नए व्यापारियों को मार्केट में हर छोटी-बड़ी पार्टी को पूरा सम्मान देना होगा.

करियर व परिवार: कार्यक्षेत्र में आपकी बेहतर परफॉर्मेंस को देखकर बॉस सबके सामने आपकी सराहना करेंगे. नौकरीपेशा लोगों का मन कल काम से थोड़ा ऊब सकता है, ध्यान केंद्रित करें. परिवार में किसी बात पर तनाव हो सकता है, लेकिन शांत रहकर माहौल को खुशनुमा बनाए रखें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सुनहरा, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 2.

मकर राशि (Capricorn) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में होने से कल आपकी रहस्यमयी विषयों में रुचि बढ़ेगी. लेकिन चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं से बहुत सावधान रहना होगा.

व्यापार व सरकारी फंसाव: बढ़ता हुआ बिजनेस शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा सकता है. सरकारी ठेकेदार कमाई के चक्कर में क्वालिटी से समझौता न करें, अन्यथा जांच होने पर आपकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो सकती है. ईमानदारी का रास्ता किसी भी हाल में न छोड़ें.

ऑफिस व सेहत: ऑफिस के पेंडिंग कामों को सबसे पहले निपटा लें, वरना विरोधी आपके इस आलस्य को आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं. सेल्फ एंप्लॉयड लोग अपने काम को री-चेक जरूर करें. सेहत के मामले में कल विशेष रूप से सचेत रहें; मुंह और गले से जुड़ी परेशानी घेर सकती है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 6.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से कल बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से आपको भारी लाभ होगा. वरियान योग के प्रभाव से मार्केट में आए उछाल का आपको सीधा फायदा मिलेगा.

व्यापार व करियर: अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए नई प्लानिंग पर कार्य करें, रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलेंगे. कारोबार बढ़ाने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों की मदद करने से दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा.

परिवार व सलाह: ऑफिस के कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करें. छोटी-मोटी यात्रा के योग हैं. ऑफिस के साथ-साथ घर के बच्चों की परवरिश और संस्कारों पर भी ध्यान दें. जो लोग किराए का मकान बदलने का विचार बना रहे हैं, वे अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सिल्वर, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 3.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा छठे भाव में होने से कल आपको थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. 'भद्र योग' के प्रभाव से आर्थिक मामलों को लेकर कल आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है.

व्यापार व आर्थिक स्थिति: इस वीकेंड पर किसी भी तरह के बड़े निवेश (इन्वेस्टमेंट) से खुद को पूरी तरह बचाकर रखें. अपने जरूरी डेटा और कंटेंट को सिक्योर करके चलें, डेटा लॉस होने की आशंका है. पुराना लोन चुकाना शुरू कर दें, वरना ब्याज का बोझ बढ़ेगा.

ऑफिस व परिवार: नए नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत से अंत में विजय आपकी होगी. ऑफिस के जरूरी कामों की लिस्ट बनाकर ही काम करें. वीकेंड पर कोई भी फैसला लेते समय परिवार की इच्छाओं का सम्मान करें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - काला, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 4.

यह भी पढ़ें- Numerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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