एक्सप्लोरर
Hanuman Temple: बाढ़ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है माँ गंगा का यह पावन स्पर्श
Hanuman Temple: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर अपनी अनोखी शयन मुद्रा, पौराणिक मान्यताओं और गंगा द्वारा चरण पखारने की परंपरा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.
प्रयागराज हनुमान मंदिर
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 14 Jul 2026 06:05 AM (IST)
धर्म
5 Photos
14 जुलाई को दुर्लभ संयोग! आषाढ़ अमावस्या पर करें ये एक उपाय, पितृ दोष के साथ भोलेनाथ की भी मिलेगी कृपा
धर्म
6 Photos
Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
UP से लेकर महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश तक मिले कोरोना के केस, क्या 2026 में दोबारा लौटेगा कोविड-19?
लाइफस्टाइल
घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक
लाइफस्टाइल
बारिश में जन्नत से कम नहीं लगतीं बिहार की ये जगहें, आज ही बना लें घूमने का प्लान
लाइफस्टाइल
नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion