INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मHanuman Temple: बाढ़ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है माँ गंगा का यह पावन स्पर्श

Hanuman Temple: बाढ़ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है माँ गंगा का यह पावन स्पर्श

Hanuman Temple: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर अपनी अनोखी शयन मुद्रा, पौराणिक मान्यताओं और गंगा द्वारा चरण पखारने की परंपरा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 14 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Hanuman Temple: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर अपनी अनोखी शयन मुद्रा, पौराणिक मान्यताओं और गंगा द्वारा चरण पखारने की परंपरा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.

प्रयागराज हनुमान मंदिर

1/6
प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम और अकबर के ऐतिहासिक किले के पास स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और आस्था से जुड़े मंदिरों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ संकटमोचन हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में विराजमान है. इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं.
प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम और अकबर के ऐतिहासिक किले के पास स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और आस्था से जुड़े मंदिरों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ संकटमोचन हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में विराजमान है. इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं.
2/6
मंदिर में स्थापित हनुमान जी की विशाल प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी मानी जाती है. यह प्रतिमा धरातल से लगभग 6 से 7 फीट नीचे बने पवित्र गर्भगृह में विराजमान है. उनके दाहिने हाथ के नीचे अहिरावण और बाएं हाथ के नीचे कामदा देवी का स्वरूप मौजूद है, जो उनके अद्भुत पराक्रम और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है.
मंदिर में स्थापित हनुमान जी की विशाल प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी मानी जाती है. यह प्रतिमा धरातल से लगभग 6 से 7 फीट नीचे बने पवित्र गर्भगृह में विराजमान है. उनके दाहिने हाथ के नीचे अहिरावण और बाएं हाथ के नीचे कामदा देवी का स्वरूप मौजूद है, जो उनके अद्भुत पराक्रम और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है.
3/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार, लंका विजय के बाद जब हनुमान जी अत्यधिक थक गए थे, तब उन्होंने प्रयागराज में इसी स्थान पर विश्राम किया था. वहीं एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि रामायण काल में गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर इस दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई थी. यही कारण है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, लंका विजय के बाद जब हनुमान जी अत्यधिक थक गए थे, तब उन्होंने प्रयागराज में इसी स्थान पर विश्राम किया था. वहीं एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि रामायण काल में गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर इस दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई थी. यही कारण है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है.
4/6
मानसून के दौरान जब गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तब बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच जाता है और हनुमान जी की प्रतिमा जलमग्न हो जाती है. श्रद्धालु इसे माँ गंगा द्वारा हनुमान जी के चरण पखारने का दिव्य संयोग मानते हैं. इस दुर्लभ दृश्य के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुँचते हैं.
मानसून के दौरान जब गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तब बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच जाता है और हनुमान जी की प्रतिमा जलमग्न हो जाती है. श्रद्धालु इसे माँ गंगा द्वारा हनुमान जी के चरण पखारने का दिव्य संयोग मानते हैं. इस दुर्लभ दृश्य के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुँचते हैं.
5/6
मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ का माहौल बेहद भव्य और भक्तिमय होता है. इन दिनों विशेष आरती, सिंदूर का चोला और लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाता है. दर्शन के लिए भक्त घंटों कतार में खड़े रहते हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ का माहौल बेहद भव्य और भक्तिमय होता है. इन दिनों विशेष आरती, सिंदूर का चोला और लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाता है. दर्शन के लिए भक्त घंटों कतार में खड़े रहते हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
6/6
सनातन परंपरा में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद इस मंदिर में दर्शन करना धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.
सनातन परंपरा में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद इस मंदिर में दर्शन करना धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.
Published at : 14 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Prayagraj Hanuman Temple Lete Hanuman Ji HANUMAN TEMPLE Bade Hanuman Mandir

धर्म फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
UP से लेकर महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश तक मिले कोरोना के केस, क्या 2026 में दोबारा लौटेगा कोविड-19?
UP से लेकर महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश तक मिले कोरोना के केस, क्या 2026 में दोबारा लौटेगा कोविड-19?
लाइफस्टाइल
Switch Board Cleaning Tips: घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक
घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक
लाइफस्टाइल
Best Places To Visit In Bihar: बारिश में जन्नत से कम नहीं लगतीं बिहार की ये जगहें, आज ही बना लें घूमने का प्लान
बारिश में जन्नत से कम नहीं लगतीं बिहार की ये जगहें, आज ही बना लें घूमने का प्लान
लाइफस्टाइल
Nita Ambani Saree: नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी
नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
क्रिकेट
वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर; क्रिकेट जगत में मची खलबली
वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर
बॉलीवुड
Monday BO Collection Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
हेल्थ
Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget