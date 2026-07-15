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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: विदुर नीति की 7 सीख: ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से बचकर कैसे बनाएं सफल जीवन?

Mahabharat: विदुर नीति की 7 सीख: ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से बचकर कैसे बनाएं सफल जीवन?

Mahabharat: महाभारत की विदुर नीति से जानिए 7 ऐसी जीवन शिक्षाएं, जो ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मोह और अन्याय से बचकर सत्य, धर्म, अच्छे चरित्र और सही निर्णय के साथ सफल व सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 15 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की विदुर नीति से जानिए 7 ऐसी जीवन शिक्षाएं, जो ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मोह और अन्याय से बचकर सत्य, धर्म, अच्छे चरित्र और सही निर्णय के साथ सफल व सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं.

महाभारत कथा

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दुर्योधन ने स्वीकार किया कि पांडवों की बढ़ती समृद्धि देखकर उसके मन में ईर्ष्या और असंतोष भर गया. विदुर ने समझाया कि दूसरे की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता. अपने कर्म और पुरुषार्थ पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता का मार्ग है.
दुर्योधन ने स्वीकार किया कि पांडवों की बढ़ती समृद्धि देखकर उसके मन में ईर्ष्या और असंतोष भर गया. विदुर ने समझाया कि दूसरे की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता. अपने कर्म और पुरुषार्थ पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता का मार्ग है.
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विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि जो शासक केवल अपना लाभ देखता है, वह अंत में राज्य और सम्मान दोनों खो देता है. न्याय, समानता और प्रजा का कल्याण ही अच्छे नेतृत्व की पहचान है. स्वार्थ से लिया गया निर्णय हमेशा संकट को जन्म देता है.
विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि जो शासक केवल अपना लाभ देखता है, वह अंत में राज्य और सम्मान दोनों खो देता है. न्याय, समानता और प्रजा का कल्याण ही अच्छे नेतृत्व की पहचान है. स्वार्थ से लिया गया निर्णय हमेशा संकट को जन्म देता है.
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विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन मोह और पुत्र प्रेम के कारण उन्होंने उसे अनसुना किया. जो व्यक्ति हितकारी सलाह को छोड़कर केवल मनपसंद बातें सुनता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है.
विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन मोह और पुत्र प्रेम के कारण उन्होंने उसे अनसुना किया. जो व्यक्ति हितकारी सलाह को छोड़कर केवल मनपसंद बातें सुनता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है.
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धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर सत्य कह रहे हैं, फिर भी पुत्र मोह उन्हें सही निर्णय लेने से रोकता रहा. जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब व्यक्ति सही और गलत का अंतर खो देता है. यही आगे चलकर बड़े संकट का कारण बनता है.
धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर सत्य कह रहे हैं, फिर भी पुत्र मोह उन्हें सही निर्णय लेने से रोकता रहा. जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब व्यक्ति सही और गलत का अंतर खो देता है. यही आगे चलकर बड़े संकट का कारण बनता है.
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विदुर ने बताया कि धन, वैभव और सत्ता स्थायी नहीं हैं. अगर चरित्र, सत्य और धर्म साथ हों तो खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल सकती है, लेकिन चरित्र खो जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है. सम्मान हमेशा सदाचार से मिलता है.
विदुर ने बताया कि धन, वैभव और सत्ता स्थायी नहीं हैं. अगर चरित्र, सत्य और धर्म साथ हों तो खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल सकती है, लेकिन चरित्र खो जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है. सम्मान हमेशा सदाचार से मिलता है.
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दुर्योधन का अहंकार उसे हर उचित सलाह से दूर ले गया. वह अपनी इच्छा के आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था. विदुर ने समझाया कि क्रोध और अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और विनाश का मार्ग खोल देते हैं.
दुर्योधन का अहंकार उसे हर उचित सलाह से दूर ले गया. वह अपनी इच्छा के आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था. विदुर ने समझाया कि क्रोध और अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और विनाश का मार्ग खोल देते हैं.
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विदुर ने साफ कहा कि अधर्म, छल और अन्याय से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती. सत्य, धैर्य, नीति और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान और विजय प्राप्त करता है. यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश भी है.
विदुर ने साफ कहा कि अधर्म, छल और अन्याय से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती. सत्य, धैर्य, नीति और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान और विजय प्राप्त करता है. यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश भी है.
Published at : 15 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Shri Krishna Vidur Neeti

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