दुर्योधन ने स्वीकार किया कि पांडवों की बढ़ती समृद्धि देखकर उसके मन में ईर्ष्या और असंतोष भर गया. विदुर ने समझाया कि दूसरे की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता. अपने कर्म और पुरुषार्थ पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता का मार्ग है.