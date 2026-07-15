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Mahabharat: विदुर नीति की 7 सीख: ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से बचकर कैसे बनाएं सफल जीवन?
Mahabharat: महाभारत की विदुर नीति से जानिए 7 ऐसी जीवन शिक्षाएं, जो ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मोह और अन्याय से बचकर सत्य, धर्म, अच्छे चरित्र और सही निर्णय के साथ सफल व सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं.
महाभारत कथा
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Published at : 15 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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