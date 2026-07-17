Lucky Zodiac: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय ग्रहों की चाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया है, वहीं शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन और मंगल-शनि के बीच बन रहा शुभ संबंध कुछ राशियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, अगले 15 दिनों में इन ग्रह स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से 4 राशियों पर पड़ सकता है. इस दौरान धन लाभ, करियर में प्रगति, नए अवसर और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

मेष राशि

अगले 15 दिन मेष राशि के जातकों के लिए उत्साह और नई शुरुआत का समय हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को लाभदायक सौदे मिलने के संकेत हैं.

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि करियर के लिहाज से अनुकूल मानी जा रही है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं.

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है. यदि आपने निवेश किया है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है. साथ ही समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाले साबित हो सकते हैं. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है.

धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और नए लोगों से होने वाली मुलाकातें भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए अगले 15 दिन मेहनत का अच्छा फल दिलाने वाले हो सकते हैं. करियर में नई उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है और नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

आय में वृद्धि के संकेत हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा. साथ ही मानसिक तनाव में कमी आने से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी अधिक फलदायी होता है जब व्यक्ति कर्म, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखे. केवल राशिफल के भरोसे न रहें, बल्कि मेहनत और सही निर्णय के साथ अवसरों का लाभ उठाएं. नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा और जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुभ माना जाता है.

इन 15 दिनों में क्या करें?

हर दिन सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करें.

महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें.

खर्च और निवेश में संतुलन रखें.

माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

नियमित पूजा और ध्यान करें.

अगले 15 दिनों में मेष, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जा रही है. हालांकि किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और गोचर पर भी निर्भर करता है. इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही देखें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: क्या सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा पद? जुलाई के बाद ग्रह दे रहे हैं खास संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.