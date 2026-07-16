रथ यात्रा के शुरू होने से पहले पहंडी परंपरा निभाई जाती है. इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को मंदिर के गर्भगृह से रथ तक लाने की प्रक्रिया को पहांडी कहा जाता है. यह रथ यात्रा का सबसे आकर्षक और भावुक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है.