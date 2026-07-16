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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGupt Navratri 2026: संतान प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करें लौंग का ये उपाय, जल्द घर में गूंजेंगी किलकारी

Gupt Navratri 2026: संतान प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करें लौंग का ये उपाय, जल्द घर में गूंजेंगी किलकारी

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के दिन दूसरे दिन 16 जुलाई को संतान प्राप्ति के लिए मां भुवनेश्वरी की उपासना करना शुभ माना गया है, इस दिन कुछ उपाय करना न भूलें. संतान से जुड़ी समस्या होती है दूर. +

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Jul 2026 05:59 AM (IST)
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के दिन दूसरे दिन 16 जुलाई को संतान प्राप्ति के लिए मां भुवनेश्वरी की उपासना करना शुभ माना गया है, इस दिन कुछ उपाय करना न भूलें. संतान से जुड़ी समस्या होती है दूर. +

गुप्त नवरात्रि 2026

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10 महाविद्याओं में मां भुवनेश्वरी को 'जगतधात्री' भी कहा जाता है. ये संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं. संतान प्राप्ति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इनकी आराधना विशेष रूप से फलदायी है
10 महाविद्याओं में मां भुवनेश्वरी को 'जगतधात्री' भी कहा जाता है. ये संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं. संतान प्राप्ति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इनकी आराधना विशेष रूप से फलदायी है
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बच्चा मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी-सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए.
बच्चा मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी-सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए.
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शादी के बाद संतान प्राप्ति में अड़चने आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद कन्या को भोजन या शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करें.
शादी के बाद संतान प्राप्ति में अड़चने आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद कन्या को भोजन या शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करें.
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गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता को पीले फूल, एक चुनरी में सूखे मेवे, सिक्का और सुपारी डालें. इसे माता को अर्पित करें और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. बच्चे के लिए कामना करें. मान्यता है इससे घर में जल्द बच्चों की किलकारी गूंजती हैं.
गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता को पीले फूल, एक चुनरी में सूखे मेवे, सिक्का और सुपारी डालें. इसे माता को अर्पित करें और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. बच्चे के लिए कामना करें. मान्यता है इससे घर में जल्द बच्चों की किलकारी गूंजती हैं.
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गुप्त नवरात्रि में गुरुवार को लौंग और सरसों के दाने से हवन करें. मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें. मान्यता है इससे संतान की शिक्षा में आने वाली अड़चने खत्म होने की मान्यता है.
गुप्त नवरात्रि में गुरुवार को लौंग और सरसों के दाने से हवन करें. मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें. मान्यता है इससे संतान की शिक्षा में आने वाली अड़चने खत्म होने की मान्यता है.
Published at : 16 Jul 2026 05:59 AM (IST)
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Gupt Navratri 2026 Navratri 2026

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