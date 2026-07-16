गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता को पीले फूल, एक चुनरी में सूखे मेवे, सिक्का और सुपारी डालें. इसे माता को अर्पित करें और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. बच्चे के लिए कामना करें. मान्यता है इससे घर में जल्द बच्चों की किलकारी गूंजती हैं.