Dashank Yog 2026: 19 जुलाई तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर, कारोबार और धन में मिलेंगे जबरदस्त लाभ
Dashank Yog 2026: बुध और मंगल से बना दुर्लभ दशांक योग 19 जुलाई तक 5 राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. जानिए किन राशियों को करियर, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं बड़े अवसर.
Dashank Yog 2026:16 जुलाई 2026 की रात 8 बजकर 27 मिनट पर बुध और मंगल के बीच 36 डिग्री का विशेष कोण बनने से दशांक योग का निर्माण हो चुका है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जो तेज बुद्धि, निर्णय क्षमता, रचनात्मक सोच और अचानक मिलने वाले अवसरों का संकेत देता है.
इस समय बुध अपनी ही राशि मिथुन में वक्री अवस्था में हैं, जबकि मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. बुध की स्वराशि स्थिति बौद्धिक क्षमता, संचार कौशल और विश्लेषण शक्ति को मजबूत कर रही है, वहीं मंगल साहस, ऊर्जा और कार्यक्षमता को बढ़ा रहे हैं.
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव 19 जुलाई 2026 तक प्रमुख रूप से बना रहेगा. ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को करियर, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
दशांक योग क्या होता है?
आधुनिक ज्योतिष में जब दो ग्रह लगभग 36 डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं, तब दशांक योग बनता है. इसे प्रतिभा, नवाचार, रचनात्मक सोच, तेज निर्णय क्षमता और अचानक मिलने वाले अवसरों का योग माना जाता है.
विशेष रूप से जब यह योग बुध और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रहों के बीच बनता है, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और कार्य करने की गति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
किन क्षेत्रों के लोगों को मिल सकता है सबसे अधिक फायदा?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है, जो आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, स्टार्टअप, बिजनेस, सेल्स, डेटा एनालिटिक्स और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं.
इस दौरान नई स्किल सीखना, इंटरव्यू देना, नौकरी बदलना या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना लाभदायक साबित हो सकता है.
इन 5 राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है दशांक योग
वृषभ राशि
मंगल आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है. वहीं बुध की अनुकूल स्थिति आर्थिक मामलों को मजबूती दे सकती है. व्यापार में नए क्लाइंट मिलने, निवेश से लाभ और रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं.
यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक रह सकता है.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें.
मिथुन राशि
बुध अपनी ही राशि में होने के कारण यह योग मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है. मीडिया, लेखन, बैंकिंग, आईटी और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिल सकते हैं.
आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है.
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
सिंह राशि
दशांक योग सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जा रहा है. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और व्यापार में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है.
उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे का दान करें.
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह योग करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर नौकरी का अवसर मिल सकता है. यदि आप लंबे समय से किसी इंटरव्यू या नौकरी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं.
उपाय: हरी मूंग का दान करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह योग मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला माना जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और विरोधियों पर भी बढ़त मिल सकती है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं.
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और मसूर दाल का दान करें.
ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, बुध और मंगल के बीच बनने वाला दशांक योग व्यक्ति की सोच, विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है. यदि इस दौरान सही योजना बनाकर कार्य किया जाए, तो करियर और व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
उनका कहना है कि यह समय नई शुरुआत, स्किल डेवलपमेंट और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अनुकूल माना जा सकता है.
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