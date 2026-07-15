अगर आप शक्तिपीठ नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही मां कामाख्या का स्मरण कर देवी की पूजा कर सकते हैं. प्रातःकाल स्नान कर लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें. पूजा स्थान की सफाई करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें.