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Kanya Pujan: कन्या पूजन के समय क्यों धोए जाते हैं कन्याओं के पैर ?
Kanya Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन होता है. वास्तु के अनुसार घर में आई कन्याओं के पैर धोना बहुत लाभदायी माना गया है. इसके क्या लाभ होते हैं जान लें.
कन्या पूजन
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Published at : 25 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion