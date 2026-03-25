कन्या पूजन के समय घर पर आईं कन्याओं के पैर धोना मात्र के परंपरा नहीं बल्कि ये देवी के प्रति भक्ति, सेवा, विनम्रता का प्रतीक है. निर्णयसिंधु के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार में माता की कृपा बनी रहती है.