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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKanya Pujan: कन्या पूजन के समय क्यों धोए जाते हैं कन्याओं के पैर ?

Kanya Pujan: कन्या पूजन के समय क्यों धोए जाते हैं कन्याओं के पैर ?

Kanya Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन होता है. वास्तु के अनुसार घर में आई कन्याओं के पैर धोना बहुत लाभदायी माना गया है. इसके क्या लाभ होते हैं जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Kanya Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन होता है. वास्तु के अनुसार घर में आई कन्याओं के पैर धोना बहुत लाभदायी माना गया है. इसके क्या लाभ होते हैं जान लें.

कन्या पूजन

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कन्या पूजन के समय घर पर आईं कन्याओं के पैर धोना मात्र के परंपरा नहीं बल्कि ये देवी के प्रति भक्ति, सेवा, विनम्रता का प्रतीक है. निर्णयसिंधु के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार में माता की कृपा बनी रहती है.
कन्या पूजन के समय घर पर आईं कन्याओं के पैर धोना मात्र के परंपरा नहीं बल्कि ये देवी के प्रति भक्ति, सेवा, विनम्रता का प्रतीक है. निर्णयसिंधु के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार में माता की कृपा बनी रहती है.
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या देवी सर्वभूतेषु...इस श्लोक के आधार पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उनके चरण धोना भी देवी पूजन का ही अंग माना जाता है.
या देवी सर्वभूतेषु...इस श्लोक के आधार पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उनके चरण धोना भी देवी पूजन का ही अंग माना जाता है.
Published at : 25 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Kanya Pujan Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

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