राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन तेज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से कई बड़े नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रहे हैं. हालांकि, अभी किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

कर्नाटक से खरगे का नाम सबसे आगे

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसके अलावा शर्मिला रेड्डी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है. तीसरी सीट के लिए मंसूर अली खान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है.

तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती की चर्चा

तमिलनाडु से कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है. पार्टी नेतृत्व उनके नाम पर विचार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स के ट्रायल्स से बाहर हुईं विनेश फोगाट, फिर भी जिद पर अड़ा WFI तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये जवाब

यह भी पढ़ें: 'मैं नरेंद्र मोदी के करीब था...', ललित मोदी का बड़ा दावा, BJP के नेताओं से रिश्तों का खोला पूरी सीक्रेट

राजस्थान से पवन खेड़ा और नीरज डांगी के नाम

राजस्थान में राज्यसभा सीट को लेकर नीरज डांगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम चर्चा में हैं. पार्टी जल्द इस पर अंतिम फैसला ले सकती है.

झारखंड में भी कई नामों पर मंथन

झारखंड से एक राज्यसभा सीट के लिए परिमल नाथवानी का नाम सामने आया है. सूत्रों का कहना है कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. वहीं, राज्य की दूसरी राज्यसभा सीट के लिए किसी स्थानीय चेहरे के साथ-साथ पवन खेड़ा के नाम पर भी चर्चा चल रही है.

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल सभी नाम सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं और राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.