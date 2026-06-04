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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक से कांग्रेस किस-किसको भेजेगी राज्यसभा? खरगे से लेकर पवन खेड़ा तक नाम फाइनल, ये रही पूरी लिस्ट

कर्नाटक से कांग्रेस किस-किसको भेजेगी राज्यसभा? खरगे से लेकर पवन खेड़ा तक नाम फाइनल, ये रही पूरी लिस्ट

Rajya Sabha Election: कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसके अलावा शर्मिला रेड्डी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन तेज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से कई बड़े नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रहे हैं. हालांकि, अभी किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

कर्नाटक से खरगे का नाम सबसे आगे

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसके अलावा शर्मिला रेड्डी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है. तीसरी सीट के लिए मंसूर अली खान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है.

तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती की चर्चा

तमिलनाडु से कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है. पार्टी नेतृत्व उनके नाम पर विचार कर रहा है.

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राजस्थान से पवन खेड़ा और नीरज डांगी के नाम

राजस्थान में राज्यसभा सीट को लेकर नीरज डांगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम चर्चा में हैं. पार्टी जल्द इस पर अंतिम फैसला ले सकती है.

झारखंड में भी कई नामों पर मंथन

झारखंड से एक राज्यसभा सीट के लिए परिमल नाथवानी का नाम सामने आया है. सूत्रों का कहना है कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. वहीं, राज्य की दूसरी राज्यसभा सीट के लिए किसी स्थानीय चेहरे के साथ-साथ पवन खेड़ा के नाम पर भी चर्चा चल रही है.

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल सभी नाम सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं और राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera Rajysabha CONGRESS
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