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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरGuru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ

Guru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ

Guru Gochar 2026: 2 जून को गुरु उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं. यह घटना 12 महीने में एक बार आती है. इसलिए इसे गुरु का ‘महा गोचर’ कहा जा रहा है, जिसका शुभ प्रभाव मेष, कन्या और मीन कई राशियों को मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 02 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Guru Gochar 2026: 2 जून को गुरु उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं. यह घटना 12 महीने में एक बार आती है. इसलिए इसे गुरु का ‘महा गोचर’ कहा जा रहा है, जिसका शुभ प्रभाव मेष, कन्या और मीन कई राशियों को मिलेगा.

कर्क राशि में गुरु गोचर 2026

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गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं. 2 जून तड़के 2 बजकर 25 मिनट पर गुरु का गोचर कर्क राशि में हुआ, जहां वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे.
गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं. 2 जून तड़के 2 बजकर 25 मिनट पर गुरु का गोचर कर्क राशि में हुआ, जहां वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा. इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे.
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ज्योतिष में गुरु का कर्क राशि में आते ही देश-दुनिया और कई राशियों के जीवन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. लेकिन चार राशियों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा. जानें इन राशियों के बारे में.
ज्योतिष में गुरु का कर्क राशि में आते ही देश-दुनिया और कई राशियों के जीवन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. लेकिन चार राशियों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा. जानें इन राशियों के बारे में.
Published at : 02 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Guru Grah Jupiter Transit Rashifal Guru Gochar 2026 Transit 2026

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