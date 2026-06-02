Guru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ

ज्योतिष में गुरु का कर्क राशि में आते ही देश-दुनिया और कई राशियों के जीवन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. लेकिन चार राशियों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा. जानें इन राशियों के बारे में.