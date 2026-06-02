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Guru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ
Guru Gochar 2026: 2 जून को गुरु उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं. यह घटना 12 महीने में एक बार आती है. इसलिए इसे गुरु का ‘महा गोचर’ कहा जा रहा है, जिसका शुभ प्रभाव मेष, कन्या और मीन कई राशियों को मिलेगा.
कर्क राशि में गुरु गोचर 2026
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Published at : 02 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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