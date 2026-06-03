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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी

Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी

Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद अब 8 जून 2026 को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे. गुरु के राशि परिवर्तन से गजलक्ष्मी राजयोग बनने वाला है जो कुछ राशियों को करियर में बड़ी उछाल, धन और मुनाफा देगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Jun 2026 06:12 PM (IST)
Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद अब 8 जून 2026 को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे. गुरु के राशि परिवर्तन से गजलक्ष्मी राजयोग बनने वाला है जो कुछ राशियों को करियर में बड़ी उछाल, धन और मुनाफा देगा.

शुक्र गोचर 2026

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शुक्र 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जुलाई तक यहीं विराजमान होंगे. 22 जून को बुध भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे. इसे सोने पर सुहागा जैसा माना ज रहा है. सुख और सुविधा दोनों में वृद्धि होगी.
शुक्र 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जुलाई तक यहीं विराजमान होंगे. 22 जून को बुध भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे. इसे सोने पर सुहागा जैसा माना ज रहा है. सुख और सुविधा दोनों में वृद्धि होगी.
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कर्क राशि के लग्न भाव में शुक्र गोचर करेंगे. जो व्यापार में अच्छा मुनाफा दिला सकता है. धन की कमी नहीं होगी. जिस काम को करने का लंबे समय से सोच रहे हैं वो पूरे होंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों के साथ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.
कर्क राशि के लग्न भाव में शुक्र गोचर करेंगे. जो व्यापार में अच्छा मुनाफा दिला सकता है. धन की कमी नहीं होगी. जिस काम को करने का लंबे समय से सोच रहे हैं वो पूरे होंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों के साथ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.
Published at : 03 Jun 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

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