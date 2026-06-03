कर्क राशि के लग्न भाव में शुक्र गोचर करेंगे. जो व्यापार में अच्छा मुनाफा दिला सकता है. धन की कमी नहीं होगी. जिस काम को करने का लंबे समय से सोच रहे हैं वो पूरे होंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों के साथ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.