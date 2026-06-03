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Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी
Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद अब 8 जून 2026 को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे. गुरु के राशि परिवर्तन से गजलक्ष्मी राजयोग बनने वाला है जो कुछ राशियों को करियर में बड़ी उछाल, धन और मुनाफा देगा.
शुक्र गोचर 2026
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Published at : 03 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion