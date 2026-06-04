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Masik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि पर 27 साल बाद महासंयोग, शिव पूजा शुभ अवसर, नोट करें डेट
Masik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि 13 जून 2026 को है. 27 साल बाद ज्येष्ठ माह में अधिकमास मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है. ऐसे में शिव पूजा का बेहद दुर्लभ संयोग बना है.
अधिकमास मासिक शिवरात्रि 2026
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Published at : 04 Jun 2026 02:56 PM (IST)
ऐस्ट्रो
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डॉ. अरुणाभा घोष
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