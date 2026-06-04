ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का 13 जून शनिवार के दिन शाम को 4 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 14 जून रविवार को दोपहर के 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगी. इस दिन शिव पूजा निशिता काल में शुभ मानी जाती है.