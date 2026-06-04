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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMasik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि पर 27 साल बाद महासंयोग, शिव पूजा शुभ अवसर, नोट करें डेट

Masik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि पर 27 साल बाद महासंयोग, शिव पूजा शुभ अवसर, नोट करें डेट

Masik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि 13 जून 2026 को है. 27 साल बाद ज्येष्ठ माह में अधिकमास मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है. ऐसे में शिव पूजा का बेहद दुर्लभ संयोग बना है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 04 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Masik Shivratri 2026: अधिकमास मासिक शिवरात्रि 13 जून 2026 को है. 27 साल बाद ज्येष्ठ माह में अधिकमास मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है. ऐसे में शिव पूजा का बेहद दुर्लभ संयोग बना है.

अधिकमास मासिक शिवरात्रि 2026

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ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का 13 जून शनिवार के दिन शाम को 4 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 14 जून रविवार को दोपहर के 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगी. इस दिन शिव पूजा निशिता काल में शुभ मानी जाती है.
ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का 13 जून शनिवार के दिन शाम को 4 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 14 जून रविवार को दोपहर के 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगी. इस दिन शिव पूजा निशिता काल में शुभ मानी जाती है.
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इस दिन प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 6 बजकर 34 मिनट से लेकर 8 बजकर 4 मिनट तक. वहीं निशिता काल मुहूर्त देर रात 12.07 से देर रात 12.47 तक रहेगा.
इस दिन प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 6 बजकर 34 मिनट से लेकर 8 बजकर 4 मिनट तक. वहीं निशिता काल मुहूर्त देर रात 12.07 से देर रात 12.47 तक रहेगा.
Published at : 04 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Masik Shivratri 2026 Adhik Maas Shivratri

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