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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोJagannath Mandir: जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्य जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया

Jagannath Mandir: जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्य जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया

Jagannath Mandir: क्या सच में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और नील चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है? जानिए मंदिर के 7 रहस्यमयी चमत्कार.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 02 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Jagannath Mandir: क्या सच में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और नील चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है? जानिए मंदिर के 7 रहस्यमयी चमत्कार.

जगन्नाथ मंदिर

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जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य यह है कि इसके शिखर के ऊपर पक्षी उड़ते दिखाई नहीं देते. मान्यता है कि गरुड़ देव स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई पक्षी इसके ऊपर नहीं जाता. वहीं वैज्ञानिक इसे वायु प्रवाह और मंदिर की ऊंचाई से जोड़ते हैं. यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है.
जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य यह है कि इसके शिखर के ऊपर पक्षी उड़ते दिखाई नहीं देते. मान्यता है कि गरुड़ देव स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई पक्षी इसके ऊपर नहीं जाता. वहीं वैज्ञानिक इसे वायु प्रवाह और मंदिर की ऊंचाई से जोड़ते हैं. यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है.
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जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है. हर दिन पुजारी सैकड़ों फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इसे बदलते हैं. श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण अब भी चर्चा का विषय है.
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है. हर दिन पुजारी सैकड़ों फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इसे बदलते हैं. श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण अब भी चर्चा का विषय है.
Published at : 02 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Jagannath Mandir Puri Temple Mysteries

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