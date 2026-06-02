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Jagannath Mandir: जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्य जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया
Jagannath Mandir: क्या सच में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और नील चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है? जानिए मंदिर के 7 रहस्यमयी चमत्कार.
जगन्नाथ मंदिर
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Published at : 02 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :Jagannath Mandir Puri Temple Mysteries
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion