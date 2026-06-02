जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य यह है कि इसके शिखर के ऊपर पक्षी उड़ते दिखाई नहीं देते. मान्यता है कि गरुड़ देव स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई पक्षी इसके ऊपर नहीं जाता. वहीं वैज्ञानिक इसे वायु प्रवाह और मंदिर की ऊंचाई से जोड़ते हैं. यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है.