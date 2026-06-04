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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGuru Grah Upay: जब गुरु ग्रह होंगे मजबूत तो बदलेगी किस्मत, जानिए 5 उपाय जिससे देव बृहस्पति होते हैं प्रसन्न

Guru Grah Upay: जब गुरु ग्रह होंगे मजबूत तो बदलेगी किस्मत, जानिए 5 उपाय जिससे देव बृहस्पति होते हैं प्रसन्न

Guru Grah Upay: 12 साल बाद गुरु उच्च राशि में कर्क में आ चुके हैं और अक्टूबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं. देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए यह समय सबसे अनुकूल माना जा रहा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Guru Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी ग्रहों की तरह गुरु ग्रह भी समय-समय पर अपनी चाल बदलते हैं. लेकिन गुरु का अपनी उच्च राशि यानी कर्क में आना साधारण घटना नहीं है. गुरु किसी एक राशि में करीब 12 महीने तक रहते हैं. ऐसे में पूरे 12 साल बाद गुरु वापिस अपनी उच्च राशि कर्क में आएं हैं.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, गुरु के कर्क राशि में आते ही देश-दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा. कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे.

12 साल बाद उच्च के हुए गुरु

ज्योति में देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान, संतान, धन, विवाह, आयु, धर्म और भाग्य का कारक माना जाता है. वहीं कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो गुरु के परम मित्र हैं. इसलिए जब गुरु कर्क राशि में होते हैं, तो वे अपने सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप में होते हैं. इसलिए इसे 'उच्च का गुरु' कहा जाता है.

गुरु गोचर का असर

गुरु के कर्क राशि में आते ही देश-दुनिया और बाजार में असर देखने को मिल सकता है. अर्थव्यवस्था में उछाल की संभावना रहती है, सोना-चांदी के दाम में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है, शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्रों में लोगों की रुचि बढ़ सकती है.

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गुरु ग्रह कमजोर हो तो बढ़ सकती हैं परेशानी

गुरु की चाल में बदलाव होने से लोगों के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. ज्योतिष अनुसार, गुरु का यह गोचर मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन जैसी राशियों के लिए शुभ बताया जा रहा है. वहीं धनु, मिथुन और मकर राशि के लिए थोड़ा सावधानी वाला समय रहेगा. वहीं गुरु गोचर का असर कुंडली में भी गुरु की स्थिति पर पड़ता है. अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, अशुभ फल दे रहे हैं या फिर आपकी राशि के लिए गुरु गोचर प्रतिकूल फलदायी है तो ऐसे लोग गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. ये उपाय 2 जून से लेकर अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगे.

गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय (guru Brihaspati grah Upay)
गुरुवार व्रत गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करें. पूजा में घी का दीपक जलाएं.
दान गुरुवार को पीली चीजों का दान करना शुभ होता है. आप चने की दाल, केला, हल्दी या पीले वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को कर सकते हैं.
तिलक नियमित स्नान के बाद सुबह अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलता है.
मंत्र जाप  'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का तुलसी या चंदन की माला से 108 बार जाप करना फलदायी होता है.
बड़ों का सम्मान

जो लोग बड़े-बुजुर्गों, माता-पिता, ब्राह्मणों और गुरु जनों का आशीर्वाद लेते हैं, उनपर सदैव देव गुरु बृहस्पति की कृपा रहती है. गुरु को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल और अचूक उपाय है.

ये भी पढ़ें: Guru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
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