हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 या 4 जून कब ? सही तारीख में करें पूजा, 3 साल बाद आई है ये तिथि

Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 या 4 जून कब ? सही तारीख में करें पूजा, 3 साल बाद आई है ये तिथि

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी बहुत खास है क्योंकि ये व्रत सिर्फ अधिकमास में ही आता है. हर 3 साल बाद ही ये तिथि आती है, इसलिए सही तारीख, मुहूर्त में पूजा करना बहुत जरुरी है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी बहुत खास है क्योंकि ये व्रत सिर्फ अधिकमास में ही आता है. हर 3 साल बाद ही ये तिथि आती है, इसलिए सही तारीख, मुहूर्त में पूजा करना बहुत जरुरी है.

विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026

1/5
अधिकमास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी इसलिए ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल है क्योंकि ये व्रत 3 साल के अंतराल में आता है. अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी तिथि 3 जून 2026 को रात 9.21 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जून 2026 को रात 11 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी.
अधिकमास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी इसलिए ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल है क्योंकि ये व्रत 3 साल के अंतराल में आता है. अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी तिथि 3 जून 2026 को रात 9.21 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जून 2026 को रात 11 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी.
2/5
संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पूरा होता है इसलिए विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 जून 2026 मान्य होगी. पूजा के लिए इस दिन सुबह 5.23 से सुबह 10.31 तक मुहूर्त है.
संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पूरा होता है इसलिए विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 जून 2026 मान्य होगी. पूजा के लिए इस दिन सुबह 5.23 से सुबह 10.31 तक मुहूर्त है.
Published at : 02 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Sankashti Chaturthi 2026 Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
ऐस्ट्रो
जून में जॉब स्विच करेंगे? ये 3 गलतियां करियर को पहुंचा सकती हैं नुकसान
सावधान! जून 2026 में करियर बदलने वाले न करें ये 3 गलतियां, वरना डूब सकता है भविष्य
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: आज 2 जून को बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि में है 'राजयोग'? जानें सटीक राशिफल
आज 2 जून को बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि में है 'राजयोग'? जानें सटीक 'आज का राशिफल'
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 2 June 2026: मीन राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से काम की होगी चौतरफा सराहना, योग्यतानुसार टीम में करें काम का बंटवारा
मीन राशिफल 2 जून 2026 दसवें चंद्रमा के प्रभाव से काम की होगी चौतरफा सराहना, योग्यतानुसार टीम में करें काम का बंटवारा
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: सिर्फ कागज नहीं होता नियुक्ति पत्र, स्थायी अर्थव्यवस्था की रखता है नींव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
टेक्नोलॉजी
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget