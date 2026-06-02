अधिकमास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी इसलिए ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल है क्योंकि ये व्रत 3 साल के अंतराल में आता है. अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी तिथि 3 जून 2026 को रात 9.21 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जून 2026 को रात 11 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी.