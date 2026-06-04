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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 5 June 2026: कल लक्ष्मी-नारायण योग से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा, मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर, पढ़ें शुक्रवार का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 5 June 2026: कल लक्ष्मी-नारायण योग से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा, मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर, पढ़ें शुक्रवार का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 5 June 2026: कल का राशिफल, मेष राशि को मिलेगी करियर में क्लैरिटी और कन्या को आकस्मिक धन लाभ. तुला राशि वाले चेक बाउंस व कुंभ ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें. पढ़ें शुक्रवार का भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 5 June 2026:  हिंदू पंचांग के अनुसार, कल द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और श्रवण नक्षत्र का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. कल शुक्रवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाली है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों और राजयोगों के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग के साथ-साथ धन और ऐश्वर्य देने वाले लक्ष्मी-नारायण योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है!

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल आपके करियर, लव लाइफ, सेहत और आर्थिक मोर्चे पर किस्मत के तारे क्या कहते हैं, और नया काम शुरू करने के लिए कल का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: कल पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल मकर राशि में गोचर करेंगे.

शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के दशम भाव में होने से कल आपकी राजनीतिक उन्नति होगी. सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में आप अपने पेशेवर प्रोजेक्ट्स को टीम मैनेजमेंट के सहयोग से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

  • बिजनेस: कस्टमर्स के साथ ब्रांड और इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करने का बेस्ट दिन है. सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांड जर्नी शेयर करें, ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी. बिजनेस को फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है.
  • करियर: जो लोग पुरानी कंपनी छोड़ने के असमंजस में हैं, उन्हें कल क्लैरिटी मिलेगी. करियर गोल्स को प्रायोरिटी दें, इमोशनल गिल्ट में न फंसें. नौकरी में नई योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है, वर्कप्लेस पर फोकस बढ़ेगा.
  • फैमिली व छात्र: दोपहर बाद पारिवारिक मोर्चे पर अव्यवस्था को सुधारने में सफलता मिलेगी. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपने लेखन और स्मरण शक्ति में सुधार करना होगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल किसी की मदद करने से आपका भाग्य चमकेगा. सर्वार्थसिद्धि योग के कारण पैसों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या कल हल हो जाएगी.

  • बिजनेस: व्यापारियों के लिए आज लीडरशिप और विज़न सेटिंग का शानदार दिन है. नया प्रोडक्ट लॉन्च करने या नई मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय बेस्ट है.
  • करियर: ऑफिस में कॉन्फिडेंस टॉप पर रहेगा. प्रेजेंटेशन देने या सीनियर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए सबसे अच्छा दिन है. पब्लिक स्पीकिंग में आप शाइन करेंगे. हालांकि, नौकरी में थोड़ी थकान और बोरियत महसूस हो सकती है.
  • स्पोर्ट्स: स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने में सफल रहेंगे, जिससे उत्साह बढ़ेगा.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ससुराल पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में कल कुछ रुकावटें और देरी आ सकती है.

  • बिजनेस: ऑनलाइन बिजनेस में कल कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो सकता है. वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे लेकिन खरीदारी कम होगी, इसलिए यूजर एक्सपीरियंस और चेकआउट प्रोसेस को रिव्यू करें. परिस्थितियों के चलते बिजनेस में तार्किक सोच नहीं रख पाएंगे.
  • करियर: ऑफिस में मीटिंग ओवरलोड से परेशान रहेंगे. पूरा दिन मीटिंग्स में बीतने से असली काम पेंडिंग रह जाएगा और डीप वर्क न होने से क्वालिटी सफर करेगी. जॉब चेंज करने से पहले नया ऑफर लेटर कंफर्म जरूर कर लें.
  • सावधान: भगवान की भक्ति की तरफ झुकाव बढ़ेगा. लव-लाइफ का मैटर घर में उजागर हो सकता है, अलर्ट रहें. प्रतियोगी छात्रों को पेपर लीक या एग्जाम कैंसिल होने जैसी निराशा का सामना करना पड़ सकता है.
  • शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ कल थोड़ी अनबन होने की आशंका है, संयम से काम लें. आपको किसी बेहतर कार्य के लिए परिवार और समाज से सम्मान मिलेगा.

  • बिजनेस: बिजनेसमैन के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग और यूजर जनरेटेड कंटेंट पर काम करने का बेस्ट दिन है. ग्राहकों के साथ सोशल प्रूफ बिल्ड करें. माल समय पर तैयार होने से पैकेजिंग और डिलीवरी समय पर होगी, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.
  • करियर: वर्कप्लेस पर सीनियर्स और बॉस की बातों को न काटें, तो दिन आपके फेवर में रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन साधारण और संतोषजनक रहेगा.
  • फैमिली व छात्र: माता-पिता या ससुराल पक्ष से आशीर्वाद मिलेगा. कोई खोई हुई अमूल्य वस्तु वापस मिल सकती है. छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अनुशासन सिद्ध करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में कल आपको विशेष सावधानी रखनी होगी.

  • बिजनेस: कस्टमर फीडबैक एनालिसिस का शानदार दिन है. सर्वे और रिव्यूज पढ़कर कॉमन कंप्लेंट्स पर एक्शन प्लान बनाएं. स्टाफ के निरंतर प्रयास से आप अपने बिजनेस को टॉप लिस्ट में लाने में सफल रहेंगे. वित्त को लेकर थोड़ी असुरक्षा महसूस हो सकती है.
  • करियर: जो लोग इंडस्ट्री स्विच करने का सोच रहे थे, कल नेटवर्किंग या लिंक्डइन के जरिए कोई वैल्यूएबल कनेक्शन बन सकता है. ऑफिस में आपकी प्रोग्रेस को देखकर कुछ लोग बैकबाइटिंग (पीछे बुराई) कर सकते हैं, सतर्क रहें.
  • सावधान: प्रेमी जन भविष्य में किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखें. छात्रों और खिलाड़ियों को कल अच्छी संगति में रहने की सलाह दी जाती है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. वाशि योग के प्रभाव से आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और रोमांस बना रहेगा.

  • बिजनेस: श्रवण नक्षत्र के कारण बिजनेसमैन को कल डबल ब्लेसिंग मिलेगी. बिजनेस में कोई भी बड़ा कदम उठाना हो या डील क्लोज करनी हो, तो कल का दिन बेहद शुभ है. परिवार की सलाह से नए आउटलेट की प्लानिंग धरातल पर आ सकती है.
  • करियर: ऑफिस में किंग जैसी फीलिंग आएगी. सीनियर्स से सराहना और जूनियर्स से रेस्पेक्ट मिलने के कारण आपकी लीडरशिप इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी. हालांकि, विरोधी आपके काम की झूठी तारीफ कर भितरघात कर सकते हैं, अलर्ट रहें.
  • छात्र: विदेश में पढ़ाई (Foreign Study) का प्रयास कर रहे स्टूडेंट्स कल अपनी स्टडी पर पूरा फोकस बनाए रखें.
  • शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर में किसी महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी. कल आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले खर्चों) में वृद्धि हो सकती है.

  • बिजनेस: धन की कमी से सडनली काम में गड़बड़ हो सकती है. क्लाइंट्स पेमेंट डिले कर सकते हैं या कोई बड़ा चेक बाउंस हो सकता है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर बढ़ेगा. तुरंत फॉलो-अप करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है.
  • करियर: रिमोट जॉब स्कैम (फेक ऑफर्स) से सावधान रहें, एडवांस पैसा मांगने वाली कंपनियों को वेरिफाई करें. विपरीत परिस्थितियों के कारण वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है, जिससे काम में गलतियां होने की आशंका रहेगी. ऑफिस में विरोधी परेशान करेंगे.
  • सावधान: घर में आपका कोई सीक्रेट ओपन हो सकता है, जिससे अप्रिय बातों का सामना करना पड़ेगा. खिलाड़ियों को अपने आलस्य का त्याग करना होगा.
  • शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको रिश्तेदारों की मदद करनी पड़ सकती है. करियर को निखारने के आपके सपने और प्रयास कल पूरे हो सकते हैं. नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

  • बिजनेस: कॉम्पिटिटर एनालिसिस और मार्केट इंटेलिजेंस का बेस्ट दिन है. कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को डीप डाइव करें और गैप्स ढूंढें. नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए शुभ चौघड़िया का समय अनुकूल रहेगा. कस्टमर्स से तालमेल शानदार रहने से प्रॉफिट बढ़ेगा.
  • करियर: ईमेल मार्केटिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा. न्यू जॉब की तलाश कर रहे लोगों को कल कंपनी से नई नौकरी का ईमेल प्राप्त हो सकता है.
  • छात्र: कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स कल अपनी पढ़ाई में पूरे चुस्त और जोश के साथ लगे रहेंगे.
  • शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आप फाइनेंशियल मोर्चे पर काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग की वजह से कल आप मार्केट से अपनी उधारी वसूलने में सफल रहेंगे. लवर के साथ डिनर की प्लानिंग बनेगी.

  • बिजनेस: मार्केटिंग को नए तरीके से सेट करने का सही दिन है. कमीशन-बेस्ड सेल्स चैनल और ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा. प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा.
  • करियर: नौकरीपेशा लोगों को ऑफिशियल ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. वर्कप्लेस पर आपकी ऊंचाइयों को देखकर विरोधी आपके खिलाफ जाल बुन सकते हैं या आपत्तिजनक बातें कह सकते हैं, सावधान रहें.
  • स्पोर्ट्स: लक्ष्मी-नारायण योग से स्पोर्ट्स पर्सन अपनी संतुलित डाइट और नियमित प्रैक्टिस से अपने फील्ड में नए कीर्तिमान बनाएंगे.
  • शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से कल आपके बौद्धिक विकास में वृद्धि होगी. सीनियर के साथ मधुर संबंधों के कारण नौकरीपेशा लोगों को मनमुताबिक ट्रांसफर मिलने की संभावना है. जीवनसाथी की सेहत अच्छी रहेगी.

  • बिजनेस: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए बेस्ट दिन है. पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड और ऑटोमेशन को कल इम्प्लीमेंट करें, जिससे कॉस्ट कम होगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से मार्केट में आपका दबदबा रहेगा. कानूनी दांवपेच में सफलता मिलेगी.
  • करियर: जो लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि इस्तीफा देने के बाद कंपनी ने ज्यादा पैसे ऑफर किए हैं तो क्या करें, उन्हें कल क्लैरिटी मिलेगी. पैसे से ज्यादा लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देखें. वर्कप्लेस पर सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • छात्र व स्पोर्ट्स: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने करियर में सफलता का सफर जारी रखने में सक्षम रहेंगे.
  • शुभ रंग: ऑफ वाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल का दिन रोजगार के लिहाज से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा. वर्कस्पेस पर कार्य की अधिकता के कारण आप शारीरिक रूप से खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करेंगे.

  • बिजनेस: मार्केट के उतार-चढ़ाव या इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने से आपके प्रॉफिट मार्जिन पर भारी प्रेशर आ सकता है. डॉलर रेट चेंज होने से प्रोडक्ट प्राइसिंग बिगड़ सकती है. अकाउंट्स से जुड़े मामलों में वाद-विवाद होने से आपके कष्ट बढ़ सकते हैं. सरकारी मामलों पर ज्यादा ध्यान दें.
  • करियर: ऑफिस में कल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलेगी. कुछ लोग रूमर्स फैलाकर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. गॉसिप से दूर रहें और अपने काम को बोलने दें, ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है.
  • सावधान: पर्सनल लाइफ में कल आपके ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है, रिश्तों को संभालें. विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र कल खुद को चिंताओं से घिरा हुआ पाएंगे.
  • शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल रहने वाला है. लव लाइफ की बात करें तो कल पार्टनर के साथ सरप्राइज गिफ्ट्स का आदान-प्रदान हो सकता है. घर में किसी खास सदस्य के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा.

  • बिजनेस: लॉन्ग-टर्म बिजनेस प्लानिंग का शानदार दिन है. शांत माहौल में बैठकर नेक्स्ट विजन, रेवेन्यू टारगेट और टीम साइज पर विचार करें. सुनफा योग के कारण बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी.
  • करियर: जो लोग फ्रीलांसिंग या गिग वर्क में ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें कल नया क्लाइंट मिल सकता है. अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर प्रपोजल भेजें. ऑनलाइन कार्य की कई जटिल समस्याओं को आप आसानी से निपटा लेंगे. दूसरों के दोष सुधारने में अपना समय बर्बाद न करें.
  • छात्र: श्रवण नक्षत्र होने से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे. हेल्दी कंपटीशन सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा.
  • शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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