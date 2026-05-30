एक्सप्लोरर
Mrityu Panchak 2026: मृत्यु पंचक कब ? जून में ये 5 दिन बहुत खतरनाक, रहें संभलकर
Mrityu Panchak 2026: मृत्यु पंचक की शुरुआत 6 जून 2026 को होगी. पंचक में किए गए कामों का फल भी पांच गुना भुगतना पड़ता है. जून में मृत्यु पंचक का साया कब से कब तक रहेगा जान लें डेट और नियम.
मृत्यु पंचक 2026
1/6
2/6
Published at : 30 May 2026 07:30 AM (IST)
Tags :Panchak 2026 Mrityu Panchak 2026
ऐस्ट्रो
7 Photos
Budh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य
ऐस्ट्रो
6 Photos
गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल कब शुरू होगा, शाम को ऐसे करें शिव जी की पूजा, जानें मुहूर्त
ऐस्ट्रो
6 Photos
Bakrid Qurbani: बकरीद में किन जानवरों की कुर्बानी जायज, क्यों गिने जाते है बकरे के दांत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 30 May: राहुकाल, शनि और चंद्रमा का असर, जानें आपकी राशि पर क्या होगा प्रभाव
राशिफल
मीन राशि 30 मई 2026 वालों को आज मिलेगी अचानक बड़ी सफलता, इस शुभ योग से बदलेगी आर्थिक स्थिति!
राशिफल
कुंभ राशि 30 मई 2026 वालों को आज मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, इस शुभ योग से हाथ में आएगी बिजनेस की बागडोर!
राशिफल
मकर राशि 30 मई 2026 वालों की खुलेगी लॉटरी, आज इस शुभ योग से इनकम में होने जा रहा है बंपर इजाफा!
Advertisement
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion