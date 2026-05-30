गरुड़ पुराण के अनुसार, पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार, खानदान या कुल में पांच अन्य लोगों पर गंभीर संकट, बीमारी या मृत्यु तुल्य संकट आने की संभावना रहती है. इसलिए इसे बेहद खतरनाक पंचक माना जाता है.