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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोविभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का दुर्लभ संयोग, बिजनेस में डील पक्की करा सकते हैं ये काम

विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का दुर्लभ संयोग, बिजनेस में डील पक्की करा सकते हैं ये काम

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी तीन साल बाद आयी है, जिसमें बुधवार के दिन का दिव्य संयोग भी बना है. इस दिन व्यापारी कुछ उपाय कर अपने बिजनेस में तरक्की और उन्नति पा सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी तीन साल बाद आयी है, जिसमें बुधवार के दिन का दिव्य संयोग भी बना है. इस दिन व्यापारी कुछ उपाय कर अपने बिजनेस में तरक्की और उन्नति पा सकते हैं.

अधिकमास विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026

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भगवान गणेश की पूजा के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत को विशेष दिन माना जाता है. लेकिन तीन साल में एक बार पड़ने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी बेहद खास मानी जती है. इस साल यह दिन 3 जून 2026 को आया है.
भगवान गणेश की पूजा के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत को विशेष दिन माना जाता है. लेकिन तीन साल में एक बार पड़ने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी बेहद खास मानी जती है. इस साल यह दिन 3 जून 2026 को आया है.
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आज अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है. साथ ही बुधवार के दिन का शुभ संयग भी पड़ा है. बुधवार और संकष्टी चतुर्थी दोनों ही दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होते हैं.
आज अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है. साथ ही बुधवार के दिन का शुभ संयग भी पड़ा है. बुधवार और संकष्टी चतुर्थी दोनों ही दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होते हैं.
Published at : 03 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Budhwar Upay Sankashti Chaturthi 2026 Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026

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