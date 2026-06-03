विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का दुर्लभ संयोग, बिजनेस में डील पक्की करा सकते हैं ये काम

भगवान गणेश की पूजा के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत को विशेष दिन माना जाता है. लेकिन तीन साल में एक बार पड़ने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी बेहद खास मानी जती है. इस साल यह दिन 3 जून 2026 को आया है.