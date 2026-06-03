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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: अर्जुन ने कैसे जीती द्रोणाचार्य की परीक्षा? चिड़िया की आंख वाली प्रेरणादायक कथा

Mahabharat: अर्जुन ने कैसे जीती द्रोणाचार्य की परीक्षा? चिड़िया की आंख वाली प्रेरणादायक कथा

Mahabharat: महाभारत की प्रसिद्ध चिड़िया की आंख परीक्षा में अर्जुन ने अपनी अद्भुत एकाग्रता और समर्पण से सभी राजकुमारों को पीछे छोड़ दिया. जानिए द्रोणाचार्य की इस प्रेरणादायक परीक्षा की पूरी कहानी.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 03 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की प्रसिद्ध चिड़िया की आंख परीक्षा में अर्जुन ने अपनी अद्भुत एकाग्रता और समर्पण से सभी राजकुमारों को पीछे छोड़ दिया. जानिए द्रोणाचार्य की इस प्रेरणादायक परीक्षा की पूरी कहानी.

महाभारत कथा

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द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों पांडवों और कौरवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया. उन्होंने एक कृत्रिम गिद्ध को वृक्ष की ऊँची शाखा पर रखवाया और सभी राजकुमारों को एक-एक करके बुलाया. यह केवल निशानेबाजी की नहीं, बल्कि एकाग्रता और मानसिक स्थिरता की भी परीक्षा थी.
द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों पांडवों और कौरवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया. उन्होंने एक कृत्रिम गिद्ध को वृक्ष की ऊँची शाखा पर रखवाया और सभी राजकुमारों को एक-एक करके बुलाया. यह केवल निशानेबाजी की नहीं, बल्कि एकाग्रता और मानसिक स्थिरता की भी परीक्षा थी.
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सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया. द्रोणाचार्य ने पूछा,
सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया. द्रोणाचार्य ने पूछा, "तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उन्हें वृक्ष, गिद्ध, गुरु और अपने भाई सभी दिखाई दे रहे हैं. अन्य राजकुमारों ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया. द्रोणाचार्य समझ गए कि उनका ध्यान लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं है.
Published at : 03 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Arjun Mahabharat Katha Dronacharya Mahabharat

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