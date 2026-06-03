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Mahabharat: अर्जुन ने कैसे जीती द्रोणाचार्य की परीक्षा? चिड़िया की आंख वाली प्रेरणादायक कथा
Mahabharat: महाभारत की प्रसिद्ध चिड़िया की आंख परीक्षा में अर्जुन ने अपनी अद्भुत एकाग्रता और समर्पण से सभी राजकुमारों को पीछे छोड़ दिया. जानिए द्रोणाचार्य की इस प्रेरणादायक परीक्षा की पूरी कहानी.
महाभारत कथा
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Published at : 03 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion