सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया. द्रोणाचार्य ने पूछा, "तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उन्हें वृक्ष, गिद्ध, गुरु और अपने भाई सभी दिखाई दे रहे हैं. अन्य राजकुमारों ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया. द्रोणाचार्य समझ गए कि उनका ध्यान लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं है.