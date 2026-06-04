दिल्ली होटल अग्निकांड: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक छह मंजिला होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं.

इस दुखद घटना के बीच, ज्योतिष शास्त्र के जानकारों द्वारा की गई एक हालिया भविष्यवाणी सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ठीक तीन दिन पहले देश में बड़ी आगजनी और तकनीकी हादसों की चेतावनी दी गई थी.

गोचर की चाल और हादसों का संबंध

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति (गुरु) अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों ने 1 जून को ही विभिन्न माध्यमों से यह अलर्ट जारी किया था कि इस अवधि में ग्रहों की 'अतिचारी' (तेज) गति के कारण अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं.

पूर्वानुमान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि:

हवाई जहाज, ट्रेनों और जहाजों में तकनीकी खराबी या मानवीय चूक से बड़े हादसे हो सकते हैं.

फैक्ट्रियों, बिजली संयंत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर आगजनी, विस्फोट तथा गैस रिसाव जैसी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी होगी.

इसके ठीक अगले दिन मालवीय नगर के एक होटल में हुआ यह भीषण अग्निकांड इस ज्योतिषीय आकलन की सटीकता की ओर इशारा करता है.

बिना एनओसी के चल रहा था छह मंजिला होटल

दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर के इस होटल के बेसमेंट और रेस्टोरेंट एरिया में सुबह करीब 8:50 बजे आग लगी. देखते ही देखते आग ने ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया. जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि 25 कमरों वाले इस बड़े होटल के पास वैध फायर एनओसी (No Objection Certificate) तक नहीं था.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण पिछले छह महीनों में अकेले दिल्ली में ही आग से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

आगामी महीनों के लिए क्या हैं ज्योतिषीय संकेत?

ज्योतिषीय विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 2026 तक ग्रहों की यह स्थिति देश और दुनिया के लिए काफी संवेदनशील रहने वाली है. आने वाले समय के लिए निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं:

प्राकृतिक और प्रशासनिक चुनौतियां: देश के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश, भूस्खलन, पुलों का टूटना और तीव्र भूकंप आने की आशंकाएं बनी हुई हैं. राजनैतिक उथल-पुथल: वैश्विक स्तर पर कई देशों में जनता के बीच असंतोष बढ़ेगा, जिससे सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है. सकारात्मक पहलू: इन विपरीत परिस्थितियों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ज्योतिषीय चेतावनियों का उद्देश्य समाज और प्रशासन को जागरूक करना है, ताकि समय रहते सुरक्षा मानकों को मजबूत कर मानवीय भूलों से होने वाले हादसों को रोका जा सके.

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