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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPredictions 2026: मालवीय नगर होटल अग्निकांड, ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास की 'गुरु गोचर' पर की गई भविष्यवाणी फिर सच साबित

Predictions 2026: मालवीय नगर होटल अग्निकांड, ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास की 'गुरु गोचर' पर की गई भविष्यवाणी फिर सच साबित

Predictions 2026: दिल्ली अग्निकांड से ठीक पहले ज्योतिषीय गणनाओं में आगजनी और तकनीकी हादसों का अंदेशा जताया गया था. बिना एनओसी चल रहे होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण 21 लोगों की जान चली गई.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 09:05 AM (IST)
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दिल्ली होटल अग्निकांड: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक छह मंजिला होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं.

इस दुखद घटना के बीच, ज्योतिष शास्त्र के जानकारों द्वारा की गई एक हालिया भविष्यवाणी सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ठीक तीन दिन पहले देश में बड़ी आगजनी और तकनीकी हादसों की चेतावनी दी गई थी.

गोचर की चाल और हादसों का संबंध

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति (गुरु) अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों ने 1 जून को ही विभिन्न माध्यमों से यह अलर्ट जारी किया था कि इस अवधि में ग्रहों की 'अतिचारी' (तेज) गति के कारण अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं.

पूर्वानुमान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि:

हवाई जहाज, ट्रेनों और जहाजों में तकनीकी खराबी या मानवीय चूक से बड़े हादसे हो सकते हैं.

फैक्ट्रियों, बिजली संयंत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर आगजनी, विस्फोट तथा गैस रिसाव जैसी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी होगी.

इसके ठीक अगले दिन मालवीय नगर के एक होटल में हुआ यह भीषण अग्निकांड इस ज्योतिषीय आकलन की सटीकता की ओर इशारा करता है.

बिना एनओसी के चल रहा था छह मंजिला होटल

दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर के इस होटल के बेसमेंट और रेस्टोरेंट एरिया में सुबह करीब 8:50 बजे आग लगी. देखते ही देखते आग ने ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया. जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि 25 कमरों वाले इस बड़े होटल के पास वैध फायर एनओसी (No Objection Certificate) तक नहीं था.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण पिछले छह महीनों में अकेले दिल्ली में ही आग से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

आगामी महीनों के लिए क्या हैं ज्योतिषीय संकेत?

ज्योतिषीय विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 2026 तक ग्रहों की यह स्थिति देश और दुनिया के लिए काफी संवेदनशील रहने वाली है. आने वाले समय के लिए निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं:

  1. प्राकृतिक और प्रशासनिक चुनौतियां: देश के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश, भूस्खलन, पुलों का टूटना और तीव्र भूकंप आने की आशंकाएं बनी हुई हैं.
  2. राजनैतिक उथल-पुथल: वैश्विक स्तर पर कई देशों में जनता के बीच असंतोष बढ़ेगा, जिससे सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है.
  3. सकारात्मक पहलू: इन विपरीत परिस्थितियों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ज्योतिषीय चेतावनियों का उद्देश्य समाज और प्रशासन को जागरूक करना है, ताकि समय रहते सुरक्षा मानकों को मजबूत कर मानवीय भूलों से होने वाले हादसों को रोका जा सके.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Jupiter Transit In Cancer Guru Gochar 2026 Delhi Hotel Fire Malviya Nagar Fire Accident Astrological Predictions 2026
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