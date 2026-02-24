होलिका की अग्नि में साबुत जौ या गेहूं सेकें, अगले दिन भुने हुए जौ घर के सभी सदस्यों को थोड़ा-सा प्रसाद रूप में दें. मान्यता है इसे आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में सहायक माना जाता है. घर खरीदने आ रही दिक्कतें दूर होती है. कर्ज की समस्या का समाधान होता है.