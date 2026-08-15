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सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस

Vishwanath And Sons Box Office Collection Day 1: शुक्रवार को सिनेमाघरों में सूर्या की 'विश्वनाथ एंड सन्स' भी रिलीज हुई, बॉलीवुड की दो फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद इसने दमदार ओपनिंग की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 11:03 AM (IST)
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नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर सूर्या की मच अवेटेड फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' का 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' से क्लैश हुआ है. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर के बावजूद इस फिल्म को दर्शको से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसने डबल डिजिट में ओपनिंग की है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया है.

'विश्वनाथ एंड सन्स' ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?
वेंकी अटलूरी की डायरेक्ट की हुई सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' को सितारा एंटरटेनमेंट्स, फॉर्च्यून फोर सिनेमाज और श्रीकारा स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने 5 हजार 34 शो में 15.15 करोड़ रुपये की कमाई की है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' (5.75 करोड़) से तीन गुना ज्यादा कलेक्शन किया है. 

तमिल की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में हुई शामिल
सूर्या की नई रिलीज 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने दमदार शुरुआत के साथ ही साल 2026 की तमिल सिनेमा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर ली है. इसने तीसरी पोजिशन हासिल की है. बता दें कि इसने पराशक्ति के 12.35 करोड़ के ओपनिंग डे को मात दी है. हालांकि ये करुप्पु के 15.5 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.  

 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

ये है साल 2026 की कॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्में

  • जना नायकन: 42.7 करोड़
  • करुप्पु: 15.5 करोड़ रुपये
  • विश्वनाथ एंड संस: 15.15 करोड़*
  • पराशक्ति: 12.35 करोड़
  • लव इंश्योरेंस कंपनी: 6.85 करोड़

'विश्वनाथ एंड सन्स' की कमाई में वीकेंड पर तेजी की उम्मीद
'विश्वनाथ एंड सन्स' ने अच्छी ओपनिंग की है. लेकिन ये सूर्या की पिछली फिल्म करुप्पु के 15.50 करोड़ के ओपनिंग डे की कमाई के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है. अब देखने वाली बात होगी कि ये करुप्पु के 198.18 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे पाएगी या नहीं. हालांकि 'विश्वनाथ एंड सन्स'  की कमाई में वीकेंड पर तेजी आने की उम्मीद है. बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्मों की भीड़ के बीच ये कितनी कमाई कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी. 

'विश्वनाथ एंड सन्स' के बारे में
'विश्वनाथ एंड सन्स' को वेंकी अटुलरी ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई है.  फिल्म में सूर्या ने संजय विश्वनाथ का किरदार निभाया है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल पिस्टल शूटर हैं. फिल्म में ममिता बैजू के साथ ही राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन ने भी  अहम भूमिकाएं निभाई है. 

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

 

Published at : 15 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Suriya BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2 Vishwanath And Sons Batwara1947
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