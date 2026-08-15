खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'

देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में पहुंचे. इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

खरगे ने कहा- इतिहास सब कुछ दर्ज करता है

कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश में भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है.

#WATCH | Speaking at Congress office on Independence Day, party president Mallikarjun Kharge says, "We brought right to Food, Right to Education, Right to Work but the current government has not done any such work. Yet some people have the habit of taking credit for the work they… pic.twitter.com/6PeHSlGIMr — ANI (@ANI) August 15, 2026

खरगे ने कहा, “हमने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है. फिर भी कुछ लोगों की आदत है कि जो काम उन्होंने नहीं किया, उसका श्रेय भी लेने की कोशिश करते हैं. इतिहास सब कुछ दर्ज करता है.”

राहुल गांधी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इससे पहले राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है. राहुल गांधी ने कहा कि यह जिम्मेदारी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की है. उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं. राहुल गांधी ने अपने संदेश का समापन “जय हिंद!” के साथ किया.