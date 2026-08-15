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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'

खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'

कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में पहुंचे,

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में पहुंचे. इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

खरगे ने कहा- इतिहास सब कुछ दर्ज करता है 

कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश में  भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार  जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है.

खरगे ने कहा,  “हमने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है. फिर भी कुछ लोगों की आदत है कि जो काम उन्होंने नहीं किया, उसका श्रेय भी लेने की कोशिश करते हैं. इतिहास सब कुछ दर्ज करता है.” 

राहुल गांधी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 

इससे पहले राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है. राहुल गांधी ने कहा कि यह जिम्मेदारी  सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने  की है. उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं. राहुल गांधी ने अपने संदेश का समापन  “जय हिंद!”  के साथ किया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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