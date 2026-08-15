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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाझंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग

झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग

पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया. लाल किले पर पीएम मोदी के अलग रंग देखने को मिले. उनकी इस प्रोग्राम की कई अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा  | Updated at : 15 Aug 2026 11:23 AM (IST)
पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया. लाल किले पर पीएम मोदी के अलग रंग देखने को मिले. उनकी इस प्रोग्राम की कई अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं.

पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है. झंडा फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया.

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पीएम मोदी लाल किला जाने से पहले राजघाट गए थे.
पीएम मोदी लाल किला जाने से पहले राजघाट गए थे.
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राजघाट पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
राजघाट पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
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बापू के साथ पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया.
बापू के साथ पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया.
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लाल किले पर पीएम मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने स्वागत किया.
लाल किले पर पीएम मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने स्वागत किया.
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पीएम मोदी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया.
पीएम मोदी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया.
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पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई. स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करने वाली इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास है और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार (गनरी में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर) अनुतोष सरकार हैं.
पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई. स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करने वाली इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास है और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार (गनरी में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर) अनुतोष सरकार हैं.
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पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया.
पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया.
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झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने सैल्यूट किया.
झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने सैल्यूट किया.
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पीएम मोदी ने 75 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया.
पीएम मोदी ने 75 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया.
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राष्ट्र को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी बच्चों से मिलने के लिए गए. जहां उन्होंने उनसे हाथ मिलाया.
राष्ट्र को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी बच्चों से मिलने के लिए गए. जहां उन्होंने उनसे हाथ मिलाया.
Published at : 15 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
15 August PM Modi Independence Day 2026

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