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झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया. लाल किले पर पीएम मोदी के अलग रंग देखने को मिले. उनकी इस प्रोग्राम की कई अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं.
पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है. झंडा फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया.
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Published at : 15 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion