स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस

फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस

UPI Business Model India: वैसे तो पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीस नहीं लेते तो आखिर उनकी कमाई कैसे होती है. आइए जानते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

UPI Business Model India: संसद द्वारा कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पारित होने के बाद कई उपयोगकर्ता आश्चर्यचकित होने लगे हैं कि क्या यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा या फिर भविष्य में शुल्क लगाया जाएगा. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कहा है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई लेन-देन मुफ्त रहेगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर उपयोगकर्ता यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहे हैं तो फोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी पैसा कैसे कमाते हैं?

यूपीआई की कमाई 

भारत के वर्तमान यूपीआई ढांचे के तहत यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है. इसका मतलब यह है कि ना तो ग्राहक और ना ही छोटे दुकानदार को यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क देना होता है. एक साधारण सा क्यूआर कोड स्कैन और मनी ट्रांसफर अपने आप राजस्व उत्पन्न नहीं करता. 

हालांकि फिनटेक कंपनी के लिए यूपीआई उत्पाद नहीं है. बल्कि यह प्रवेश द्वार है. हर लेन-देन उपयोगकर्ता पर व्यापारियों को उनके पारिस्थितिकी तंत्र में लाता है. जहां उन्हें और ज्यादा भुगतान सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं. इस तरह मुफ्त यूपीआई कंपनियों को उपयोगकर्ता को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही मोनेटाइजेशन दूसरे चैनलों के जरिए से होता है. 


फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस

साउंड बॉक्स जैसे व्यापारिक उपकरण 

इन कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया उनका व्यापारी के सेवा व्यवसाय है. साउंड बॉक्स जैसे उपकरण छोटी दुकान और खुदरा दुकान में काफी ज्यादा आम हो चुके हैं. इस तरह के उपकरण तुरंत भुगतान की पुष्टि की घोषणा करते हैं. इससे दुकानदारों को बार-बार अपने फोन की जांच करने से बचने में मदद मिलती है. 

फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनियां किराए या फिर सदस्यता के आधार पर यह साउंड बॉक्स उपलब्ध कराती हैं. व्यापारी आमतौर पर एक तय मासिक शुल्क का भुगतान करते हैं. यह डिवाइस और सेवा योजना के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. भले ही प्रति व्यक्ति राशि छोटी है लेकिन पैमाना काफी बड़ा है.


फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस

कार्ड से भुगतान अभी भी लेन-देन शुल्क उत्पन्न करता है 

हालांकि यूपीआई भुगतान निशुल्क है लेकिन सभी डिजिटल भुगतान एक ही नियम के अंदर नहीं आते. जब ग्राहक क्रेडिट कार्ड, बिजनेस डेबिट कार्ड या फिर कुछ वॉलेट आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करके भुगतान करते हैं तो मर्चेंट डिस्काउंट दर लागू हो सकती है.

ऐसे मामलों में लेन-देन मूल्य का एक छोटा प्रतिशत शुल्क के रूप में लिया जाता है. इसे बैंक, कार्ड नेटवर्क और भुगतान प्लेटफार्म के बीच साझा किया जाता है. इसका मतलब यह है कि भले ही कोई व्यापारी मुफ्त यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करता है इसके बावजूद भी वह ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी भुगतान विधि के जरिए से प्लेटफार्म के लिए कमाई उत्पन्न कर सकते हैं.

उधर और क्रेडिट सेवा 

फिनटेक कंपनियों के लिए सबसे बड़े विकास क्षेत्र में से एक कर्ज देना है. भुगतान एप्स बड़ी मात्रा में लेन-देन डाटा इकट्ठा करते हैं. इससे उन्हें उपयोगकर्ता के व्यवहार, इनकम के पैटर्न और खर्च करने की आदत को समझने में मदद मिलती है. व्यापारियों के लिए लगातार डिजिटल भुगतान वित्तीय प्रोफाइल बनाने में मदद करता है. इस डेटा के आधार पर कंपनियां कार्यशील पूंजी कर्ज देने के लिए बैंक और एनबीएफसी  के साथ साझेदारी करती है. इस तरह उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड और अभी खरीद, बाद में भुगतान करें सेवा दी जाती हैं. 

रिचार्ज और बिल भुगतान 

वक्त के साथ भुगतान एप्स का विस्तार यूपीआई ट्रांसफर से आगे बढ़कर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच सेवा, बिजली बिल और दूसरी उपयोगिता भुगतान तक हो गया है. हालांकि इस तरह की सेवा काफी आसान दिखाई देती है लेकिन यह कमाई में भी योगदान देती है. कुछ लेन-देन में उपयोगकर्ता से ली जाने वाली छोटी सुविधा या प्लेटफार्म शुल्क शामिल होता है. इसके अलावा दूरसंचार कंपनी, उपयोगिता प्रदाता और सेवा ऑपरेटर लेन-देन उत्पन्न करने के लिए इन प्लेटफार्म को कमीशन का भुगतान कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः CBI की जांच में कितने आरोपी दोषी साबित होते हैं? जानें Conviction Rate

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
UPI Business Model India PhonePe Revenue Model Paytm Revenue Model
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस
फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Carnivorous Animals Eating Grass: मांसाहारी जानवर कब खाने लगते हैं घास? वजह उड़ा देगी आपके होश
मांसाहारी जानवर कब खाने लगते हैं घास? वजह उड़ा देगी आपके होश
जनरल नॉलेज
Runway Construction Cost: हवाई जहाज का रनवे बनाने में कितनी आती है लागत? जानें एक किमी का खर्च
हवाई जहाज का रनवे बनाने में कितनी आती है लागत? जानें एक किमी का खर्च
जनरल नॉलेज
भारत ही नहीं ये देश भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं आजादी, देख लें लिस्ट
भारत ही नहीं ये देश भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं आजादी, देख लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किले पर भीड़ के बीच गए PM मोदी, छात्रों से मिलाया हाथ
लाल किले पर भीड़ के बीच गए PM मोदी, छात्रों से मिलाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
इंडिया
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
Home Tips
Bathroom Door Swelling: बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
यूटिलिटी
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget