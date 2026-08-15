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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट

'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट

Sachin Pilot On Pm Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं. इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर 75 मिनट का संबोधन दिया, जो पिछले चार वर्षों में उनका सबसे छोटा और अब तक का चौथा सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण रहा. पीएम मोदी के संबोधन पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं. इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है.

पीएम मोदी द्वारा 'दिमागी नक्सलियों को अलग-थलग करने की जरूरत है' वाले शब्द पर सचिन पायलट ने कहा, "अभी नए-नए शब्दों का आविष्कार हो रहा है. कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नकस्ली है. आज के समय में जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके की बाते करना शोभा नहीं देता."

उन्होंने कहा, "यह कहीं न कहीं भड़ास निकल रही है जो नौजवानों में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ है, शायद ये उस बात का परिणाम है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है."

सचिन पायलट ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, "आप सब जानते हैं महिला आरक्षण पर दशकों से यह मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से संसद में ये बिल पास हो चुका है फिर इसको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है."

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महिला आरक्षण बिल पर सचिन पायलट ने घेरा

सचिन पायलट ने आगे कहा, "महिला आरक्षण के नाम पर आप राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं. एक गैर-कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं. हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है तो फिर इंतजार किस बात का है. उसे लागू कर देना चाहिए." 

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक परिसीमन की बात है तो पहले जनगणना होती है. उसके बाद एक आयोग बनता है. आयोग की सिफारिशों के बाद परिसीमन लागू किया जाता है." पायलट ने आगे कहा, "यह अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिल को थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं. उसके खिलाफ पूरा देश और विपक्ष है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
15 August BJP Independence Day NARENDRA MODI CONGRESS RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT Independence Day 2026 80th Independence Day
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