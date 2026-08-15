धनु राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से दशम भाव (कर्म, प्रतिष्ठा व करियर भाव कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता और अधिकारियों के सहयोग के लिए बेहद शुभ साबित होगा. आइए जानते हैं धनु राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों में सफलता और स्थायित्व प्रदान करता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक नवम भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, व्यवसाय, मान सम्मान और पिता के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान कोई बड़ा जोखिम भरा व्यावसायिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगा. स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सामाजिक, शैक्षणिक, संस्थागत या प्रशासनिक आयोजनों में आपको विशेष मान सम्मान मिल सकता है. जो लोग उच्च शिक्षा, कानून, कंसल्टिंग, बैंकिंग, प्रशासन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें नए और महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख मजबूत करने और नई व्यावसायिक योजनाओं को लागू करने का है. स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज के त्योहारी माहौल के चलते खुदरा, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और स्टेशनरी/गिफ्ट्स कारोबारियों को अच्छी बिक्री और मुनाफा देखने को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल और संतोषजनक रहेगा. कर्म भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आपके अथक प्रयासों का अच्छा आर्थिक परिणाम मिलेगा. तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस की खरीदारी पर कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च सुखद रहेगा. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में प्रेम व खुशियां लेकर आएगा. पिता जी और घर के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. भागदौड़ के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, हल्का हरा

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, हल्दी व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को पीले/हरे फल, चने की दाल या हरी चूड़ियों का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी मनोरथ सिद्ध होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.