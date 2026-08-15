मीन राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से सप्तम भाव (विवाह, साझेदारी व जनसंपर्क भाव कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके दांपत्य सुख, व्यावसायिक साझेदारी और नए संपर्कों के विस्तार के लिए बेहद फलदायी साबित होगा. आइए जानते हैं मीन राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को पूरा करने और शुभ परिणाम दिलाने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक छठे भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदारी (Partnership), जनसंपर्क और नए अनुबंधों के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपकी टीम बॉन्डिंग, क्लाइंट हैंडलिंग और सहकर्मियों के साथ तालमेल को बेहद मजबूत करेगा. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय उपस्थिति रहेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी. जो लोग पब्लिक रिलेशंस, कंसल्टिंग, लॉ, सेल्स, कला, इवेंट मैनेजमेंट या क्लाइंट फेसिंग रोल से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा कमाने और नए अनुबंध तय करने का है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी जिससे व्यापारिक फैसले तेजी से पूरे होंगे. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में ग्राहकों की भारी आवाजाही रहेगी, जिसका सीधा लाभ खुदरा विक्रेताओं, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और उपहार कारोबारियों को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत संतोषजनक और लाभकारी रहेगा. सप्तम चंद्र के प्रभाव से दैनिक व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों से आय के नियमित स्रोतों में बढ़ोतरी होगी. तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस की खरीदारी पर कुछ धन व्यय हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति पूरी तरह संतुलित बनी रहेगी. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता, प्रेम और नई मिठास लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर रहेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े नए और सकारात्मक प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में सुख शांति और सौहार्द बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. भागदौड़ के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, हल्का हरा

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, पीले/हरे फल, चने की दाल या हरी चूड़ियों का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी मनोरथ सिद्ध होंगे.

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