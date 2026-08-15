PM मोदी ने जनगणना को लेकर की बड़ी अपील, कहा- 'आपसे सहयोग मांगता हूं कि...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर जनगणना को लेकर देश से अहम अपील की. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के लिए बहुत ही अहम मसला है. पीएम मोदी ने कहा कि अब खुद से ही देश को लोग फॉर्म भर सकते हैं और मोबाइल के जरिए अपलोड कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में कई अहम बातों का जिक्र किया. उन्होंने विकसित भारत को लेकर भी बात की.

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा, 'मैं आपका सहयोग मांगता हूं. जनगणना का काम चल रहा है. इसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं. सटीक जानकारी बहुत जरूरी है. इस बार निर्णय किया है कि आप परिवार के साथ डिजिटली अपनी जानकारी दें. देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.'

जनगणना के फॉर्म को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

उन्होंने कहा, 'पूरे फॉर्म को समझिए और डिजिटली ओपलोड करिए. जनगणना के काम में आपसे जुड़ने का काम करता हूं. स्वयं से उपर राष्ट्र का हित हो. समय हमारा है, अवसर हमारा है संकल्प हमारा है. हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए.'

'सपनों को संकल्प में बदलें' - पीएम मोदी

पीएम मोदी, 'आइए, हम इस संकल्प को फिर से दोहराएं... देश का हित हमेशा हमारे अपने हितों से ऊपर होना चाहिए और कर्तव्य ही हमारी पहचान होनी चाहिए. मैं देश के हर नागरिक से कहना चाहता हूं... यह समय हमारा है, यह मौका हमारा है और यह संकल्प भी हमारा है. आइए, अपने सपनों को संकल्प में बदलें, उस संकल्प को ताकत में बदलें और उस ताकत को सफलता में बदलें. आइए, हर कदम... विकास की ओर बढ़ाएं. आइए, साथ चलें, दिलों को जोड़ें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. एक दीये से हज़ारों दीये जलाएं. आइए, मिलकर एक 'विकसित भारत' बनाएं.'

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