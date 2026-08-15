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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndependence Day 2026: PM मोदी ने जनगणना को लेकर की बड़ी अपील, कहा- 'आपसे सहयोग मांगता हूं कि...'

Independence Day 2026: PM मोदी ने जनगणना को लेकर की बड़ी अपील, कहा- 'आपसे सहयोग मांगता हूं कि...'

PM Modi Independence Day 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनगणना का काम देश के लिए काफी अहम है. उन्होंने कहा कि आप खुद जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 15 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर जनगणना को लेकर देश से अहम अपील की. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के लिए बहुत ही अहम मसला है. पीएम मोदी ने कहा कि अब खुद से ही देश को लोग फॉर्म भर सकते हैं और मोबाइल के जरिए अपलोड कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में कई अहम बातों का जिक्र किया. उन्होंने विकसित भारत को लेकर भी बात की. 

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा, 'मैं आपका सहयोग मांगता हूं. जनगणना का काम चल रहा है. इसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं. सटीक जानकारी बहुत जरूरी है. इस बार निर्णय किया है कि आप परिवार के साथ डिजिटली अपनी जानकारी दें. देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.' 

जनगणना के फॉर्म को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

उन्होंने कहा, 'पूरे फॉर्म को समझिए और डिजिटली ओपलोड करिए. जनगणना के काम में आपसे जुड़ने का काम करता हूं. स्वयं से उपर राष्ट्र का हित हो. समय हमारा है, अवसर हमारा है संकल्प हमारा है. हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए.'

'सपनों को संकल्प में बदलें' - पीएम मोदी

पीएम मोदी, 'आइए, हम इस संकल्प को फिर से दोहराएं... देश का हित हमेशा हमारे अपने हितों से ऊपर होना चाहिए और कर्तव्य ही हमारी पहचान होनी चाहिए. मैं देश के हर नागरिक से कहना चाहता हूं... यह समय हमारा है, यह मौका हमारा है और यह संकल्प भी हमारा है. आइए, अपने सपनों को संकल्प में बदलें, उस संकल्प को ताकत में बदलें और उस ताकत को सफलता में बदलें. आइए, हर कदम... विकास की ओर बढ़ाएं. आइए, साथ चलें, दिलों को जोड़ें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. एक दीये से हज़ारों दीये जलाएं. आइए, मिलकर एक 'विकसित भारत' बनाएं.'

यह भी पढ़ें : फ्री कोचिंग-AI ट्रेनिंग और न्यूक्लियर प्लांट...लाल किले से PM मोदी की घोषणा | बड़ी बातें

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 15 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Census Independence Day PM Modi Breaking News Abp News INDIA Independence Day 2026
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