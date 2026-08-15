मकर राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च शिक्षा भाव कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके भाग्य में वृद्धि, रुके हुए कार्यों के पूरा होने और धार्मिक व सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहद शुभ साबित होगा. आइए जानते हैं मकर राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों में सिद्धियां और सफलता प्रदान करता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक अष्टम भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरु के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान कोई बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा संबल दिलाएगा. स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सामाजिक, शैक्षणिक, संस्थागत या प्रशासनिक आयोजनों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी. जो लोग रिसर्च, कंसल्टेंसी, कानून, ऑडिट, सीए, पब्लिशिंग या उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों भरा रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं और योजनाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों से लाभ उठाने और कारोबार की नई योजनाएं बनाने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में ग्राहकों की भारी आवाजाही रहेगी, जिसका सीधा लाभ खुदरा विक्रेताओं, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और स्टेशनरी/गिफ्ट्स कारोबारियों को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत संतोषजनक और शुभ रहेगा. भाग्य भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर परिवार के लिए उपहार व साज सज्जा पर कुछ धन व्यय हो सकता है, लेकिन आर्थिक संतुलन बना रहेगा. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में प्रेम व खुशियां लेकर आएगा. पिता जी, गुरुजनों और घर के बड़े बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. खान पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, हरा, सफेद

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, काले तिल व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, मौसमी फल, साबुत उड़द या हरी दाल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

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