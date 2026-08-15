कुंभ राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके शोध कार्यों, डेटा विश्लेषण, अप्रत्याशित वित्तीय लाभ और आध्यात्मिक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का संपूर्ण हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक सप्तम भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से अष्टम भाव यानी परिवर्तन, शोध, अचानक धन लाभ, ससुराल पक्ष और गुप्त ज्ञान के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा धैर्य और सतर्कता के साथ काम करना होगा. सिद्ध योग का प्रभाव उन लोगों के लिए बेहद फलदायी रहेगा जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस, सीए, ऑडिट, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी या गुप्त नीतियों से जुड़े हैं. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न सामाजिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय उपस्थिति रहेगी. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें. महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज अपने कागजी दस्तावेजों, खातों और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी. स्वतंत्रता दिवस और तीज के त्योहारी माहौल के चलते खुदरा बाजार, मिष्ठान, उपहार, आभूषण और परिधान से जुड़े कारोबार में अच्छी बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिले जुले परिणाम देगा. अष्टम चंद्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति, बीमा, पुराना अटका हुआ क्लेम या अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ के योग बन सकते हैं. हालांकि, तीज पर्व और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ अनियोजित खर्च भी हो सकते हैं. सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, शेयर बाजार में बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में मिठास और सौहार्द लेकर आएगा. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता रखें. जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. पेट में भारीपन, गैस या दिनभर की भागदौड़ से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. हल्का व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

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लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शमी पत्र व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, हरी दाल, मौसमी फल या साबुत उड़द का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, अष्टम चंद्र के दोष शांत होंगे, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी मनोरथ सिद्ध होंगे.

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