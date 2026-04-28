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Pradosh Vrat 2026 Paran: आज या कल कब करें भौम प्रदोष व्रत का पारण, जानें सही विधि और तिथि
Bhaum Pradosh Vrat 2026 Paran: मंगलवार 28 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत है. आज प्रदोष काल में शिवजी की पूजा होगी. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि प्रदोष व्रत का पारण उसी दिन या अगले दिन करना चाहिए.
भौम प्रदोष व्रत पारण
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Published at : 28 Apr 2026 01:15 PM (IST)
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