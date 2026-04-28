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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPradosh Vrat 2026 Paran: आज या कल कब करें भौम प्रदोष व्रत का पारण, जानें सही विधि और तिथि

Pradosh Vrat 2026 Paran: आज या कल कब करें भौम प्रदोष व्रत का पारण, जानें सही विधि और तिथि

Bhaum Pradosh Vrat 2026 Paran: मंगलवार 28 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत है. आज प्रदोष काल में शिवजी की पूजा होगी. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि प्रदोष व्रत का पारण उसी दिन या अगले दिन करना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Apr 2026 01:15 PM (IST)
Bhaum Pradosh Vrat 2026 Paran: मंगलवार 28 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत है. आज प्रदोष काल में शिवजी की पूजा होगी. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि प्रदोष व्रत का पारण उसी दिन या अगले दिन करना चाहिए.

भौम प्रदोष व्रत पारण

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वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण आज 28 अप्रैल 2026 को भौम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है. भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत को श्रेष्ठ तिथि माना जाता है.
वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण आज 28 अप्रैल 2026 को भौम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है. भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत को श्रेष्ठ तिथि माना जाता है.
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भौम प्रदोष व्रत पर व्रत और पूजा-पाठ से मनोकमानएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है, कुंडली मंगल ग्रह मजबूत होता है और जीवन में परेशानियां कम होती हैं.
भौम प्रदोष व्रत पर व्रत और पूजा-पाठ से मनोकमानएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है, कुंडली मंगल ग्रह मजबूत होता है और जीवन में परेशानियां कम होती हैं.
Published at : 28 Apr 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Shiv Puja Pradosh Vrat Parana Pradosh Vrat 2026 Vrat Paran Bhaum Pradosh Vrat 2026

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